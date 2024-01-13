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ABD, Yemen'deki Husi güçlerine karşı yeni bir saldırı düzenledi - Son Dakika
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BBC

ABD, Yemen'deki Husi güçlerine karşı yeni bir saldırı düzenledi

ABD Başkanı Joe Biden'ın Kızıldeniz'deki deniz ticaretini koruma taahhüdünün ardından, ABD Güçleri Yemen'de Husi güçlerine karşı yeni bir saldırı düzenledi. Radar tesisinin vurulduğu saldırıdan önce, ABD ve İngiltere İran destekli Husi hareketine karşı birçok saldırı gerçekleştirmişti. ABD Merkez Komutanlığı, güdümlü füze destroyeri Carney'den atılan Tomahawk füzeleriyle Husilerin ticari gemilere yönelik saldırı kabiliyetinin azaltılmasının hedeflendiğini açıkladı. Saldırı sonucunda başkent Sana ve ülkenin diğer bölgelerinde patlamalar yaşandı. Husiler ise saldırılarına devam edeceklerini duyurdu.

ABD, Yemen\'deki Husi güçlerine karşı yeni bir saldırı düzenledi
13.01.2024 - 12:11,  Güncelleme: 12:16
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ABD Başkanı Joe Biden'ın, yönetiminin Kızıldeniz'deki deniz ticaretini koruyacağı taahhüdünde bulunmasının ardından, ABD Güçleri Yemen'de Husi güçlerine karşı yeni bir saldırı düzenledi.

Washington'ın bir radar tesisinin vurulduğunu söylediği saldırıdan önce, ABD ve İngiltere'nin, İran destekli Husi hareketne yönelik onlarca saldırı düzenlemişti.

ABD Merkez Komutanlığı'nın X hesabından yapılan açıklamada, bu sabahın erken saatlerinde güdümlü füze destroyeri Carney'den Tomahawk füzeleri atıldığı ve Husilerin ticari olanlar da dahil gemilere yönelik saldırı kabiliyetinin azaltılmasının hedeflendiği vurgulandı.

Husi hareketinin televizyon kanalı El Mesire ise, ABD ve İngiltere'nin başkent Sana'yı hedef aldığını duyurdu.

ABD ve İngiltere'ye ait, savaş uzakları, gemiler ve denizaltıların yer aldığı Perşembe günkü saldırı, bölgedeki çatışmaların yayılacağı kaygılarını artırdı.

Husi hareketi liderleri misilleme tehdidinde bulunurken, Biden dünkü konuşmasında, Husilerin dünyanın ekonomik açıdan en önemli sularındaki ticari ve askeri gemilere saldırılarını durdurmaması halinde, daha çok saldırı düzenleyeceklerini belirtti.

Biden "Bu korkunç davranışa devam etmeleri halinde, Husilere karşılık vereceğimizden emin olacağız" dedi.

Görgü tanıkları, yerel saatle sabahın erken saatlerinde, başkent Sana ve ülkenin en büyük üçüncü kenti Taiz'de, Hudeyde limanında ve Hajjah bölgesindeki askeri tesislerde patlamalar duyulduğunu belirtti.

Başkent Sana ve ülkenin batısı ve kuzeyininbüyük bölümünü kontrol altında tutan Husiler, perşembe günkü saldırıda beş kişinin öldüğünü duyurdu ve bölgedeki gemilere saldırılarını sürdüreceklerini açıkladı.

Kaynak: BBC
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