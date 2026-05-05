ABD, Hürmüz Boğazı\'nda Ticari Gemilere Destek

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, 2 geminin Hürmüz Boğazı'ndan geçişine yardım ettiğini bildirdi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM), sanal medya hesabından, Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere ilişkin bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "ABD Donanması'na ait güdümlü füze destroyerleri, Özgürlük Projesi'ni desteklemek amacıyla Hürmüz Boğazı'ndan geçtikten sonra şu anda Arap Körfezi'nde faaliyet gösteriyor. Amerikan kuvvetleri, ticari gemilerin geçişini yeniden sağlamaya yönelik çabalara aktif destek veriyor. İlk adım olarak, ABD bayraklı 2 ticari gemi Hürmüz Boğazı'ndan başarıyla geçti ve yolculuklarına güvenli bir şekilde devam ediyor" ifadelerine yer verildi.