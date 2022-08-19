Pasifik ülkesi Solomon ile Çin arasında 'tarihi ortaklık'

ABD ile Çin arasındaki gerilimin ortasında kalan Pasifik Okyanusu ülkelerinden biri olan Solomon Adaları, dün Çin'den yaklaşık 66 milyon dolar (448.9 Çin Yuanı) kredi kullanarak ülkenin her yerine baz istasyonu kurma kararını onayladığını açıkladı. Baz istasyonlarının inşasını, Çin teknoloji devi Huawei üstlendi.

Solomon Adaları hükümeti dün yaptığı açıklamada, Solomon Adaları Ulusal Geniş Bant Altyapı Projesi (SINBIP) kapsamında Huawei/Çin Liman Mühendisliği Şirketi'nin 161 baz istasyonu kulesi inşa edeceğini belirtti. Projenin finansmanı konusunda ise "SINBIP yüzde bir (% 1.0) faiz oranıyla Çin Exim Bankası'ndan yaklaşık 448,9 milyon Çin Yuanı (66 milyon dolar) tutarında, 20 yıl vadeli imtiyazlı kredi ile tamamen finanse edilecektir" denildi.