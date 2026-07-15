ABD, İran'a Hava Saldırısı Düzenledi

(ANKARA) - ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Hürmüz Boğazı yakınındaki İran'ın kontrolünde bulunan ancak Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) hak iddia ettiği Büyük Tunb Adası'na yönelik yeni bir hava saldırısı dalgasını tamamladığını duyurdu.

CENTCOM'un X hesabından yapılan açıklamaya göre, operasyon bugün saat 13.00'te başladı. Yaklaşık 90 dakika süren saldırılar, 14.30'te tamamlandı. Açıklamada, Büyük Tunb Adası'ndaki kıyı savunma sistemleri ile seyir füzelerinin depolandığı ve konuşlandırıldığı noktaların hassas güdümlü mühimmatla hedef alındığı belirtildi.

CENTCOM, saldırıların "İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemilere saldırı düzenleme kabiliyetini daha da zayıflattığını" savundu. ABD ordusu, günün erken saatlerinde yaptığı ilk açıklamada saldırıların başladığını duyurmuştu, son açıklamasıyla operasyonun tamamlandığını bildirdi.

Büyük Tunb Adası, Hürmüz Boğazı girişinde stratejik bir konumda bulunuyor. Ada 1971'den bu yana İran'ın kontrolünde ancak Birleşik Arap Emirlikleri egemenlik iddiasını sürdürüyor.