ABD: İran ile Her Şey Masada - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ABD: İran ile Her Şey Masada

ABD: İran ile Her Şey Masada
24.02.2026 11:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Savunma Bakanı Hegseth, İran müzakereleri ve olası askeri müdahale hakkında açıklama yaptı.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, İran ile ilgili tüm seçeneklerin masada olduğunu bildirdi.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Colorado eyaleti ziyareti sırasında basın mensuplarına, İran'la devam eden müzakerelere ve askeri müdahale ihtimaline ilişkin değerlendirmede bulundu. İran'ın anlaşma yapması gerektiğini, Başkan Donald Trump'ın da bunu tercih ettiğini belirten Hegseth, anlaşmaya varılamaması durumunda Trump'a sunulacak seçeneklerin olduğunu söyledi.

Hegseth, askeri saldırı ihtimalinin gündemde olup olmadığına yönelik soruya ise "Her şey masada. Bu Başkan'ın kararıdır. Biz bir anlaşmaya varılmasını sağlamak için buradayız. İran'ın iyi bir anlaşma yapmasının bilgece olacağını düşünüyorum" yanıtını verdi.

Kaynak: DHA

Diplomasi, Politika, Savunma, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD: İran ile Her Şey Masada - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Elleri kelepçeli cepleri boş Çocuk yaştaki şüphelilere elebaşından darbe Elleri kelepçeli cepleri boş! Çocuk yaştaki şüphelilere elebaşından darbe
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez görevine başladı İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez görevine başladı
Milyonlarca futbolseveri isyan ettiren görüntü Milyonlarca futbolseveri isyan ettiren görüntü
Tetiğe basarken bunu hesaba katmamışlar Ülke alev alev yanıyor Tetiğe basarken bunu hesaba katmamışlar! Ülke alev alev yanıyor
Ozan Kabak’tan beklenmedik başvuru Ozan Kabak'tan beklenmedik başvuru
Düğün gecesi ölen uzman çavuşun dosyası cinayete döndü Düğün gecesi ölen uzman çavuşun dosyası cinayete döndü

11:38
Kerim Rahmi Koç, Asensio’nun golünde kendinden geçti
Kerim Rahmi Koç, Asensio'nun golünde kendinden geçti
11:27
Real Madrid’in kabusu yaşadığı maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü
Real Madrid'in kabusu yaşadığı maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü
11:26
Merkez Bankası ilk kez açıkladı: İşte vatandaşın enflasyon ve dolar tahmini
Merkez Bankası ilk kez açıkladı: İşte vatandaşın enflasyon ve dolar tahmini
11:25
Bahçeli de akıma kayıtsız kalamadı
Bahçeli de akıma kayıtsız kalamadı
11:10
Bahçeli’den Hacıosmanoğlu’na tam destek: Cesurdur, delikanlıdır, yoluna devam etmelidir
Bahçeli'den Hacıosmanoğlu'na tam destek: Cesurdur, delikanlıdır, yoluna devam etmelidir
10:48
Bahçeli, okullara gönderilen Ramazan genelgesi konusunda tavrını belli etti
Bahçeli, okullara gönderilen Ramazan genelgesi konusunda tavrını belli etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2026 11:55:26. #.0.5#
SON DAKİKA: ABD: İran ile Her Şey Masada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.