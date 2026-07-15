ABD, İran Limanlarına Ablukayı Yeniden Başlattı - Son Dakika
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ABD, İran Limanlarına Ablukayı Yeniden Başlattı

15.07.2026 17:08
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CENTCOM, İran limanlarına yönelik deniz ablukası kapsamında iki ticari gemiyi durdurdu.

(ANKARA) - ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran limanlarına yönelik yeniden uygulamaya koyduğu deniz ablukası kapsamında iki ticari geminin durdurularak rotasının değiştirildiğini duyurdu.

CENTCOM'un X hesabından yapılan açıklamada, deniz ablukasının yeniden yürürlüğe girmesinden bu yana geçen 17 saat içinde ablukayı aşmaya çalışan iki ticari gemiye müdahale edildiği belirtildi.

Açıklamada, "İran limanlarına yönelik deniz ablukasının yeniden başlatılmasından bu yana geçen 17 saat içinde ABD güçleri, ablukayı delmeye çalışan iki ticari geminin rotasını değiştirdi. ABD ordusu, ablukanın tam olarak uygulanmasını sağlamak amacıyla teyakkuz halinde olmayı ve gerekli hazırlıkları sürdürmektedir" ifadelerine yer verildi.

CENTCOM, gemilerin kimlikleri, bayrakları, taşıdıkları yük, hangi limana yönlendirildikleri veya hangi limanlara gitmeye çalıştıklarına ilişkin herhangi bir ayrıntı paylaşmadı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Dünya ABD, İran Limanlarına Ablukayı Yeniden Başlattı - Son Dakika

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