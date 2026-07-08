ABD, İran petrol lisansını geri çekti - Son Dakika
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ABD, İran petrol lisansını geri çekti

ABD, İran petrol lisansını geri çekti
08.07.2026 08:52  Güncelleme: 08:54
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ABD yönetimi, 21 Haziran'da yayımlanan İran petrolünün üretim, teslimat ve satışına izin veren 60 günlük genel lisansı iptal etti. 7 Temmuz'dan itibaren İran menşeli ham petrol, petrokimya ve ürünlerinin alım veya yüklenmesi yasaklanırken, mevcut işlemlerin 17 Temmuz'a kadar tamamlanmasına izin verildi.

ABD yönetimi, İran petrolünün üretimi, teslimatı ve satışına izin veren lisansı geri çekti.

ABD yönetimi, 21 Haziran'da yayımlanan ve İran petrolünün üretimi, teslimatı ve satışına izin veren 60 günlük genel lisansı geri çektiğini açıkladı. ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC), konuya ilişkin yeni bir genel lisans yayımladı. Bu lisans, 21 Haziran'da yayımlanan ve İran menşeli ham petrol, petrokimya ile petrol ürünlerinin üretimine, teslimatına ve satışına izin veren geçici lisansın yerini aldı. Böylelikle 7 Temmuz itibarıyla İran menşeli söz konusu ürünlerin satın alınması veya yüklenmesi dahil hiçbir işleme izin verilmeyeceği kaydedildi. Önceki lisans kapsamında izin verilen mevcut işlemlerin olağan şekilde tamamlanması ve tasfiye edilmesi için ise 17 Temmuz'a kadar süre tanındı.

Kaynak: DHA

Amerika Birleşik Devletleri, Politika, Ekonomi, Enerji, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD, İran petrol lisansını geri çekti - Son Dakika

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