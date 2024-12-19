ABD, İsrail'in Suriye'ye Yönelik Saldırılarını Destekledi - Son Dakika
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Dünya

ABD, İsrail'in Suriye'ye Yönelik Saldırılarını Destekledi

ABD, İsrail\'in Suriye\'ye Yönelik Saldırılarını Destekledi

ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarını ve işgal eylemlerini savunarak, bunun geçici bir eylem olduğunu ve İsrail'in kendini savunma hakkına sahip olduğunu belirtti.

19.12.2024 11:14  Güncelleme: 11:15
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ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırıları ve işgal eylemlerini, geçici ve İsrail'in bölgedeki güç boşluğunda oluşabilecek tehditlere karşı kendini savunma hakkı olduğunu ifade etti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, günlük basın toplantısında İsrail'in Suriye'deki son adımlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Patel konuşmasında, "Biz İsrail ve Suriye arasında kalıcı bir istikrar görmek istiyoruz. İsrail, bu tür eylemlerin ve kendi sınırlarını korumaya yönelik ve adımlarının geçici olduğunu söyledi" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya ABD, İsrail'in Suriye'ye Yönelik Saldırılarını Destekledi - Son Dakika

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