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ABD, Kızıldeniz'i hedef alan Husi gemisavar füzesini imha etti - Son Dakika
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ABD, Kızıldeniz'i hedef alan Husi gemisavar füzesini imha etti

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Kızıldeniz'e yöneltilen ve fırlatılmaya hazırlanan bir Husi gemisavar füzesini vurarak imha ettiğini açıkladı. Füzenin ticari ve ABD Donanması gemileri için yakın bir tehdit oluşturduğu belirtilirken, bu saldırıyla seyrüsefer özgürlüğü ve uluslararası suların güvenliği sağlanmış olacak.

ABD, Kızıldeniz\'i hedef alan Husi gemisavar füzesini imha etti
27.01.2024 - 11:30,
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ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), ABD'nin Kızıldeniz'i hedef alan ve fırlatılmaya hazırlanan Husi gemisavar füzesini vurarak imha ettiğini açıkladı.

CENTCOM'dan bugün yapılan açıklamada, "27 Ocak günü 03.45 sularında ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı Kızıldeniz'e yöneltilen ve fırlatılmaya hazırlanan bir Husi gemisavar füzesine karşı bir saldırı gerçekleştirdi. ABD Kuvvetleri füzeyi Yemen'de Husilerin kontrolündeki bölgelerde tespit etmiş ve bölgedeki ticari gemiler ve ABD Donanması gemileri için yakın bir tehdit oluşturduğunu belirlemiştir. Bunun üzerine ABD Kuvvetleri meşru müdafaa kapsamında füzeyi vurmuş ve imha etmiştir. Bu eylem seyrüsefer özgürlüğünü koruyacak ve uluslararası suları ABD Donanması gemileri ve ticari gemiler için daha güvenli ve emniyetli hale getirecektir" denildi

Kaynak: DHA
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