ABD, Kolombiya\'nın Göçmenleri Kabul Etmesini Onayladı

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BEYAZ Saray, Kolombiya'nın, ABD tarafından hava yoluyla sınır dışı edilen göçmenleri taşıyan uçakların ülkeye inişini kabul ettiğini duyurdu.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, iki ülke arasında gerilime neden olan düzensiz göçmen konusuna ilişkin açıklama yaptı. Leavitt, Kolombiya Hükümeti'nin, ABD'ye iade edilen tüm yasa dışı yabancıların sınırlama veya gecikme olmaksızın ülkeye kabul edilmesi konusunda ABD Başkanı Donald Trump'ın tüm şartlarını kabul ettiğini bildirdi.

Sözcü Leavitt, Kolombiya'dan gelen mallara yüzde 25 gümrük vergisi uygulanmasını ve bir hafta içinde bu oranın yüzde 50'ye çıkarılmasını öngören tarife emirlerinin ihtiyat olarak saklanacağını ve imzalanmayacağını kaydetti.