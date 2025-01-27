ABD, Kolombiya'nın Göçmenleri Kabul Etmesini Onayladı - Son Dakika
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ABD, Kolombiya'nın Göçmenleri Kabul Etmesini Onayladı

ABD, Kolombiya\'nın Göçmenleri Kabul Etmesini Onayladı

Beyaz Saray, Kolombiya'nın ABD tarafından sınır dışı edilen göçmenleri taşıyan uçakların ülkeye inişini kabul ettiğini duyurdu. Kolombiya Hükümeti, yasadışı yabancıların kabulü konusunda Trump'ın şartlarını kabul etti.

27.01.2025 09:57  Güncelleme: 09:59
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BEYAZ Saray, Kolombiya'nın, ABD tarafından hava yoluyla sınır dışı edilen göçmenleri taşıyan uçakların ülkeye inişini kabul ettiğini duyurdu.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, iki ülke arasında gerilime neden olan düzensiz göçmen konusuna ilişkin açıklama yaptı. Leavitt, Kolombiya Hükümeti'nin, ABD'ye iade edilen tüm yasa dışı yabancıların sınırlama veya gecikme olmaksızın ülkeye kabul edilmesi konusunda ABD Başkanı Donald Trump'ın tüm şartlarını kabul ettiğini bildirdi.

Sözcü Leavitt, Kolombiya'dan gelen mallara yüzde 25 gümrük vergisi uygulanmasını ve bir hafta içinde bu oranın yüzde 50'ye çıkarılmasını öngören tarife emirlerinin ihtiyat olarak saklanacağını ve imzalanmayacağını kaydetti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya ABD, Kolombiya'nın Göçmenleri Kabul Etmesini Onayladı - Son Dakika

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