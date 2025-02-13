ABD\'li Rehine Belarus\'tan Serbest Bırakıldı

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ABD Rehine İşleri Özel Temsilcisi Adam Boehler, Belarus'ta tutuklu bulunan biri ABD'li 3 kişinin serbest bırakıldığını açıkladı.

ABD Rehine İşleri Özel Temsilcisi Adam Boehler, gaztecilere yaptığı açıklamada, Belarus'ta tutulan üç kişinin serbest bırakıldığını, bunlardan birinin ABD vatandaşı olduğunu ifade etti. Serbest bırakılan kişilerin adlarını vermeyen Boehler, ABD vatandaşının adının açıklanmasını istemediğini belirtti ve "Söz verdiğimiz şeyi yapıyoruz" ifadelerini kullandı.