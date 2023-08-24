ABD'li yetkililer, Rus paralı asker grubu Wagner'in liderinin uçağının füze ile düşürüldüğünü iddia etti - Son Dakika

ABD'li yetkililer, Rus paralı asker grubu Wagner'in liderinin uçağının füze ile düşürüldüğünü iddia etti

Son Güncelleme: 24.08.2023 18:29

ABD'li iki yetkili, Rus paralı asker grubu Wagner'in lideri Evgeny Prigojin'in bulunduğu uçağın füze ile düşürüldüğünü iddia etti. Dün Rusya'da düşen uçakta, Prigojin ve sağ kolu Dmitriy Utkin de dahil toplam 10 kişi hayatını kaybetmişti.

ABD'li iki yetkili, Rus paralı asker grubu Wagner'in lideri Evgeny Prigojin'in bulunduğu uçağın füze ile düşürüldüğünü iddia etti.

Dün Rusya'da düşen ve içerisinde Rus paralı asker grubu Wagner'in lideri Evgeny Prigojin'in de bulunduğu uçak ile ilgili iki ABD'li yetkili ortaya yeni bir iddia attı. ABD'li yetkililer, isimlerinin açıklanmaması koşuluyla yaptıkları açıklamada, ABD'nin Prigojin'ini taşıyan uçağın Rusya topraklarından ateşlenen karadan havaya füze ile düşürüldüğünü inandığını belirtti.

Yetkililer, bilgilerin henüz ön hazırlık niteliğinde olduğunu ve inceleme aşamasında olduğunu vurguladı.

Dün Rusya'nın başkenti Moskova'dan St. Petersburg'a uçtuğu sırada Tver Bölgesi'nde düşen uçakta, Prigojin ve sağ kolu Dmitriy Utkin de dahil toplam 10 kişi hayatını kaybetmişti. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Wagner, Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD'li yetkililer, Rus paralı asker grubu Wagner'in liderinin uçağının füze ile düşürüldüğünü iddia etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD'li yetkililer, Rus paralı asker grubu Wagner'in liderinin uçağının füze ile düşürüldüğünü iddia etti - Son Dakika
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