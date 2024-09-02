ABD, Maduro'ya Ait Uçağa Dominik Cumhuriyeti'nde El Koydu

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ABD, Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro'ya ait Falcon 900EX uçağa Dominik Cumhuriyeti'nde el koyulduğunu ve Florida eyaletine götürüldüğünü duyurdu.

Bakanlık, uçağın 13 milyon dolara, ABD’de yasadışı olarak satın alındığını ve ülkeden çıkarıldığını kaydediyor.

Uçağın Dominik Cumhuriyeti'ne nasıl ve ne zaman ulaştığı bilinmiyor.

Uçuş takip verileri, uçağın Pazartesi günü Dominik Cumhuriyeti'nin başkenti Santo Domingo yakınlarındaki La Isabela havaalanından ayrıldığını ve kısa süre sonra Florida'daki Fort Lauderdale havaalanına vardığını gösteriyor.

Venezuela hükümetinden olayla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

ABD yetkilileri, uçağa, yaptırım yasalarına ve ihracat kontrollerine aykırılık nedeniyle el koyulduğunu duyurdu.

Yetkililer, Venezuela lideri Maduro’yla bağlantılı kişilerin, uçağın Florida’dan satın alınmasını örtülü şekilde yapabilmek için Karayip merkezli bir şirketi kullandıklarının ortaya çıkarıldığını da iddia etti.

Uçağın 2022 yılı sonunda alımı sonrası Nisan 2023'te Karayipler üzerinden Venezuela'ya yasadışı olarak ihraç edildiği kaydedildi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi'nden bir sözcü, bu el koymanın "Maduro'nun Venezuela'daki kötü yönetiminin sonuçlarını hissetmeye devam etmesini sağlamak için önemli bir adım" olduğunu savundu.

Florida’daki savcılık makamı, el koyma konusunda Dominik Cumhuriyeti yetkililerinin "paha biçilmez yardım" sağladığını açıkladı.

Uçağın el koyulduğu Dominik Cumhuriyeti'ne nasıl ve ne zaman geldiği belirsiz.

Ancak ABD yetkilileri, uçağın Maduro tarafından "diğer ülkelere yaptığı ziyaretlerde" de kullanıldığını söyledi.

Venezuela hükümeti, Temmuz ayı sonundaki tartışmalı seçim sonrası Dominik Cumhuriyeti'ne ve Panama'ya ticari uçuşları geçici olarak askıya aldığını duyurdu.

ABD ve birçok batı ülkesi bu seçimlerde muhalefetin adayı Edmundo Gonzalez'in kazandığı görüşünde.

Venezuela Ulusal Seçim Konseyi, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun oyların yüzde 51'ini alarak seçimi kazandığını açıklamıştı.