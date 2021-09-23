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ABD Merkez Bankası politika faizini sabit tuttu - Son Dakika
BBC

ABD Merkez Bankası politika faizini sabit tuttu

23.09.2021 06:34
ABD Merkez Bankası politika faizini sabit tuttu, System.String[]

ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararını açıkladı.

ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararını açıkladı. Federal Açık Piyasa Komitesi üyeleri faizleri oybirliğiyle değiştirmeme kararı aldı ve politika faizi yüzde 0 - 0.25 aralığında sabit kaldı.

FED üyeleri 2022'deki faiz artışı konusunda ise ayrıştı. 2022 için daha önce yedi üye faiz artışı beklerken bu kez dokuz üye faiz artışı öngördü.

Dolar/TL kuru karar sonrasında ciddi bir değişiklik göstermezken dolar, 8.65 TL bandındaki yatay seyrini sürdürüyor.

FED'in karar metninde istihdam ve enflasyon hedeflerine doğru ilerlemenin beklendiği gibi olduğu takdirde aylık 120 milyar dolarlık varlık alım hızında bir yavaşlamanın gerekli olabileceği ifade edildi.

FED, ekonomik projeksiyonlarında ise enflasyon beklentilerini yükseltti. 2021 yılı için yüzde 3.4 olan beklenti 4.2'ye çıkarılırken 2022 yılı için yüzde 2.1 olan beklenti 2.2'ye çekildi. Uzun vadeli beklentiler ise değişmedi.

FED üyeleri bu yılın büyüme tahminini ise aşağı çekti. 2021 yılındaki büyüme beklentisi yüzde 7'den 5.9'a düşürüldü. Gelecek yılın büyüme tahmini ise yukarı çekildi; 2022 yılı büyümesi yüzde 3.3'ten 3.8'e çıkarıldı.

Powell: Ekonomi hâlâ faiz artışını gerektirecek yerden uzakta

FED Başkanı Jerome Powell, karar sonrasında video konferans yöntemiyle düzenlediği basın toplantısında varlık alımlarıyla ilgili "2022 ortasında son bulması uygun olabilir" ifadelerini kullandı:

"Varlık alımlarının gelecek yılın ortasında sonlanmasının uygun olduğunu düşünüyoruz. Eğer iş gücü verileri beklentilerimizle uygun gerçekleşirse Kasım'da bile varlık alımlarını azaltmaya başlayabiliriz. Tam istihdam seviyesi henüz yakalanmadığı için ekonomi hâlâ faiz artışını gerektirecek yerden uzakta.

"Faiz artışı büyük ihtimalle varlık alımlarının azaltımı sonlandıktan sonra gerçekleşecektir. Faiz artışı için gereken çıta varlık azaltımı için gerekenden çok daha yüksek.

"Covid-19 salgınında yeni varyantlar ekonomik toparlanmayı olumsuz etkiledi ancak buna rağmen 2021'in geri kalanında ekonomik büyümenin yüksek olmasını bekliyoruz."

Enflasyon beklentilerinin beklenmedik yönde hareket etmesi halinde FED'in buna yanıt vermekten kaçınmayacağını belirten Powell, "Bizim için gerçek sınav enflasyonun yüzde iki çevresinde çıpalanması." ifadelerini kullandı.

Fed'in enflasyon hedefinde istediğinden daha fazlasını elde ettiğini söyleyen Powell, ekonomide önemli derecede durgunluk olduğunu ve fiyatların şu anda hedeflerinin üzerinde olduğunu belirtti.

ABD Merkez Bankası politika faizini sabit tuttu
ABD Merkez Bankası politika faizini sabit tuttu

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