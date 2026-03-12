Savaşın seyrini değiştirecek görüntü - Son Dakika
Savaşın seyrini değiştirecek görüntü

Haberin Videosunu İzleyin
Savaşın seyrini değiştirecek görüntü
12.03.2026 10:47
Savaşın seyrini değiştirecek görüntü
ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran kaynaklı tehditlerin sistematik bir şekilde ortadan kaldırıldığını belirterek, "İran rejimi hava gücünü her geçen gün kaybediyor" açıklamasında bulundu. ABD ayrıca İran rejimine ait çok sayıda askeri uçağın imha edildiği görüntüleri paylaştı. ABD Başkanı Donald Trump da bugün yaptığı açıklamada "İran hava kuvvetleri artık yok. Radarları yok. Uçaksavar sistemleri yok. Füzelerinin yüzde 90'ı, dronlarının ise yüzde 85'i yok edildi" ifadelerini kullandı.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran'a yönelik saldırıları ile ilgili yeni bir açıklama yayınladı.

ABD'DEN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

ABD'nin İran kaynaklı tehditlere karşı yalnızca savunma yapmadığı, aynı zamanda bu tehditleri sistematik şekilde ortadan kaldırdığı belirtilerek, "İran rejimi hava gücünü her geçen gün kaybediyor" denildi.

UÇAKLARI BİR BİR İMHA ETTİLER

CENTCOM'un kamuoyu ile paylaştığı yeni saldırı görüntülerinde, İran rejimine ait çok sayıda askeri uçağın hava saldırıları ile imha edildiği görüldü.

TRUMP: HAVA KUVVETLERİ BÜYÜK ÖLÇÜDE ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

ABD Başkanı Donald Trump ise adını bizzat kendisinin verdiğini söylediği "Destansı Öfke" operasyonu kapsamında İran'a karşı önemli başarı elde edildiğini savundu. İran'ın askeri kapasitesinin önemli ölçüde zayıflatıldığını savunan Trump, son 11 gün içinde gerçekleştirilen operasyonlarda İran'ın hava kuvvetlerinin büyük ölçüde etkisiz hale getirildiğini ileri sürdü.

Trump, "Hava kuvvetleri artık yok. Radarları yok. Uçaksavar sistemleri yok. Füzelerinin yüzde 90'ı, dronlarının ise yüzde 85'i yok edildi. Üretildikleri fabrikaları da sürekli bombalıyoruz" diye konuştu.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

Savaşın seyrini değiştirecek görüntü

Savaşın seyrini değiştirecek görüntü
