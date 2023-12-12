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ABD Merkez Komutanlığı'na göre petrol tankerine saldırı - Son Dakika
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ABD Merkez Komutanlığı'na göre petrol tankerine saldırı

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), STRINDA adlı petrol tankerinin, Kızıldeniz'i Aden Körfezi'ne bağlayan Babülmendep Boğazı'nda saldırıya uğradığını duyurdu. Saldırı sonrası gemide yangın çıktığı ifade edildi. CENTCOM, saldırı sırasında bölgede herhangi bir ABD gemisi bulunmadığını ancak USS Mason'ın STRINDA'nın yardım çağrısına yanıt verdiğini ve yardım sağladığını belirtti.

ABD Merkez Komutanlığı\'na göre petrol tankerine saldırı
12.12.2023 - 09:56,
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ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), STRINDA adlı petrol tankerinin, Kızıldeniz'i Aden Körfezi'ne bağlayan Babülmendep Boğazı'nda saldırıya uğradığını duyurdu. Saldırı sonrası gemide yangın çıktığı ifade edildi.

CENTCOM'dan bu sabah yapılan açıklamada, "STRINDA adlı petrol tankeri, Babülmendep Boğazı'ndan geçerken Yemen'in Husi kontrolündeki bir bölgesinden fırlatıldığı değerlendirilen bir Gemisavar Seyir Füzesi (ASCM) tarafından saldırıya uğramıştır. STRINDA gemisinde yangına yol açan bir hasar meydana geldiği, can kaybı olmadığı bildirdi. Saldırı sırasında bölgede herhangi bir ABD gemisi bulunmamaktaydı, ancak USS Mason STRINDA'nın yardım çağrısına yanıt verdi ve şu anda yardım sağlıyor" denildi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: ABD Merkez Komutanlığı'na göre petrol tankerine saldırı - Son Dakika
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