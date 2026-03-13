ABD, Mücteba Hamaney\'in başına ödül koydu

Üye Girişi
Son Dakika Logo

13.03.2026 22:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD, İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney ile İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Laricani'nin de aralarında olduğu bazı kişilerle ilgili bilgi verenlere 10 milyar dolar ödül verileceğini açıkladı.

ABD, HAMANEY VE LARİCANİ'NİN YERİNE SÖYLEYENLERE ÖDÜL VERECEK

Washington yönetimi, bu isimleri Devrim Muhafızları Ordusu aracılığıyla küresel terör faaliyetlerini yönetmek ve bölgesel istikrarı tehdit etmekle suçluyor.

"DÜNYA ÇAPINDA TERÖRİZM PLANLIYORLAR"

Öte yandan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bu bireyler, dünya çapında terörizm planlayan, organize eden ve yürüten İran İslam Devrim Muhafızları Ordusu'nun (IRGC) çeşitli unsurlarını komuta etmekte ve yönetmektedir.

Eğer bu kişiler, diğer önemli IRGC liderleri veya bağlı kolları hakkında bilginiz varsa, bunu Tor tabanlı ihbar hattımız veya Signal üzerinden bize iletin. Paylaşacağınız bilgiler sizi başka bir yere yerleştirilme ve ödül için uygun hale getirebilir."

Güncel, Dünya, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. 13.03.2026 23:09:18.
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.