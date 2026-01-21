ABD'nin ardından YPG/PKK'ya bir darbe daha: Kürtlere yük oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

ABD'nin ardından YPG/PKK'ya bir darbe daha: Kürtlere yük oldu

ABD\'nin ardından YPG/PKK\'ya bir darbe daha: Kürtlere yük oldu
21.01.2026 11:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye ordusunun PKK/YPG'ye başlattığı operasyonda ağır darbe yiyen ve teslim olmak zorunda olan terör örgütüne bir darbe de beklemediği yerden geldi. Irak'taki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesud Barzani, terör örgütü PKK/YPG'nin, Suriye'de Kürtlere yük olduğunu söyledi.

Suriye'de YPG/ PKK'nın Şam yönetimine entegrasyonu için 4 günlük süre verilirken ABD'nin ardından PKK'ya bir darbe daha geldi. Irak'taki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesud Barzani, PKK ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

ANLAŞMA İMZALANDI

Suriye ordusunun, 16 Ocak'ta terör örgütü YPG/SDG'ye karşı Fırat Nehri'nin batısındaki bölgelerde başlattığı operasyon daha sonra nehrin doğusunda aşiretlerin de katılımıyla genişleyip, örgüt işgalindeki toprakların büyük bölümü Suriye yönetiminin kontrolüne girdi.

Şam yönetimiyle YPG/SDG arasında varılan Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması, örgütün Fırat Nehri'nin doğusundaki Rakka ve Deyrizor illerinden tümüyle çekilmesi, Haseke'deki kamu kurumlarının devlete devredilmesi, tüm sınır kapıları ve enerji kaynaklarının merkezi otoritenin elinde olması ile YPG/SDG unsurlarının bireysel olarak güvenlik güçlerine entegrasyonu gibi hükümler içeriyor. Suriye Savunma Bakanlığı, entegrasyon için terör örgütü YPG/SDG'ye tanınan 4 günlük süre çerçevesinde ateşkes ilan edildiğini duyurdu. Terör örgütü YPG/SDG'den yapılan açıklamada da "Ateşkese tam bağlıyız." ifadeleri kullanıldı.

ABD'nin ardından YPG/PKK'ya bir darbe de en yakınlarından: Kürtlere yük oldu

ABD, YPG İLE ORTAKLIĞINI BİTİRDİ

Terör örgütü Suriye'den temizlenirken ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, YPG'nin Suriye'de DEAŞ terör örgütüyle mücadelede birinci ortak olma vasfını tamamen yitirdiğini, çünkü artık Suriye'de bir devlet olduğunu söyledi. Barrack, YPG'ye Şam'a entegre olma çağrısı yaptı.

BARZANİ'DEN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Süreç bu şekilde devam ederken uzun süredir Ahmed Şara ve Mazlum Abdi ile diyalog halinde bulunanIrak'taki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesud Barzani'den dikkat çeken bir açıklama geldi.

"PKK, SURİYE'DE KÜRTLERE YÜK OLDU"

Mesud Barzani, bir televizyon kanalına verdiği röportajda terör örgütü PKK/YPG'nin, Suriye'de Kürtlere yük olduğunu söyledi.

"KÜRTLERİ RAHAT BIRAKMA VAKTİ GELDİ"

Barzani, terör örgütüne yönelik açıklamasında şunları söyledi:

"PKK'nın Suriye'deki Kürtlerin kendi geleceklerine karar vermeleri hususunda onları rahat bırakma vakti gelmiştir. PKK artık onların işlerine karışmamalı ve Suriye'den çıkmalıdır. Varlıkları büyük bir sorun ve Türkiye'nin müdahale etmesine bahane oluyor. Yani PKK'nın varlığı Suriye Kürtleri için bir yük oldu."

Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Suriye, Dünya, Terör, Irak, PKK, YPG, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD'nin ardından YPG/PKK'ya bir darbe daha: Kürtlere yük oldu - Son Dakika

Lahana tarlasında çalışan işçinin sözleri yürekleri dağladı Lahana tarlasında çalışan işçinin sözleri yürekleri dağladı
Milyonlarca taraftarın heyecanla beklediği maçı yönetecek Luis Godinho yönetecek Milyonlarca taraftarın heyecanla beklediği maçı yönetecek Luis Godinho yönetecek
Kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı Yarın sabahtan itibaren etkili olacak Kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı! Yarın sabahtan itibaren etkili olacak
YPG’nin Haseke’de katlettiği 10 sivilin cesedine ulaşıldı YPG'nin Haseke'de katlettiği 10 sivilin cesedine ulaşıldı
Özel’den Bahçeli’ye ’emekli maaşı’ çağrısı: Önergeyi sen ver, kayıtsız şartsız destek vereceğiz Özel'den Bahçeli'ye 'emekli maaşı' çağrısı: Önergeyi sen ver, kayıtsız şartsız destek vereceğiz
Edin Dzeko Almanya’da lider olan takıma gidiyor Edin Dzeko Almanya'da lider olan takıma gidiyor
Sezonu kapattı Fenerbahçe-Aston Villa maçı öncesi şok sakatlık Sezonu kapattı! Fenerbahçe-Aston Villa maçı öncesi şok sakatlık
DEM Parti’den Bahçeli’nin sözlerine çok sert yanıt: SDG bal gibi Kürtleri temsil ediyor DEM Parti'den Bahçeli'nin sözlerine çok sert yanıt: SDG bal gibi Kürtleri temsil ediyor
Sinem Ünsal annesinin fotoğrafını paylaştı, takipçileri yorum bombardımanına tuttu Sinem Ünsal annesinin fotoğrafını paylaştı, takipçileri yorum bombardımanına tuttu
Kayıp olarak aranan 2 çocuk babası inşaatta ölü bulundu Kayıp olarak aranan 2 çocuk babası inşaatta ölü bulundu

12:10
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Bayrak provokasyonuna ilişkin 14 kişi gözaltına alındı
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Bayrak provokasyonuna ilişkin 14 kişi gözaltına alındı
11:57
Aile vahşetinden yeni detay İşte 2 çocuğunu öldürüp intihar eden babanın eşine attığı son mesaj
Aile vahşetinden yeni detay! İşte 2 çocuğunu öldürüp intihar eden babanın eşine attığı son mesaj
11:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile Beştepe’de görüşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile Beştepe'de görüşecek
11:50
Bomba maçlar var Şampiyonlar Ligi’nde kader günü
Bomba maçlar var! Şampiyonlar Ligi'nde kader günü
11:47
Vatandaşlık maaşı geliyor Milyonlarca emekli rahat bir nefes alacak
Vatandaşlık maaşı geliyor! Milyonlarca emekli rahat bir nefes alacak
11:24
Arda Güler’in attığı inanılmaz pası gören herkes aynı yorumu yapıyor
Arda Güler'in attığı inanılmaz pası gören herkes aynı yorumu yapıyor
11:04
Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, öz yeğenini özel kalem müdürü yaptı
Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, öz yeğenini özel kalem müdürü yaptı
10:50
Real Madrid’in yeni hocası 6-1’lik maç sonrası Arda’yı yanına çağırdı
Real Madrid'in yeni hocası 6-1'lik maç sonrası Arda'yı yanına çağırdı
10:41
Dev bankadan sürpriz çıkış: Herkes altını ve gümüşü bırakıp ona yönelecek
Dev bankadan sürpriz çıkış: Herkes altını ve gümüşü bırakıp ona yönelecek
10:01
İran’dan sert uyarı: Hamaney’e saldırı olursa cihat ilan ederiz
İran'dan sert uyarı: Hamaney'e saldırı olursa cihat ilan ederiz
09:33
Hain saldırı sonrası şanlı Türk bayrağının tekrar göndere çekildiği anlar
Hain saldırı sonrası şanlı Türk bayrağının tekrar göndere çekildiği anlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2026 12:38:13. #7.11#
SON DAKİKA: ABD'nin ardından YPG/PKK'ya bir darbe daha: Kürtlere yük oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.