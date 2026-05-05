ABD'nin Asker Çekme Kararı Eleştirildi
ABD'nin Asker Çekme Kararı Eleştirildi

05.05.2026 21:04
Cumhuriyetçi milletvekilleri, Almanya'dan asker çekilmesini NATO'yu zayıflatacak bir adım olarak gördü.

(ANKARA) - ABD'li Cumhuriyetçi milletvekilleri, ABD Savaş Bakanlığı'nın (Pentagon) Almanya'daki 5 bin askerinin çekilmesi kararını eleştirerek, bu adımın NATO savunmasını zayıflatabileceğini ve Rusya'ya yanlış bir mesaj iletebileceğini belirtti.

ABD Başkan Donald Trump, dün Almanya'dan daha fazla asker çekilmesinin olabileceğini söyleyerek, ABD'nin Almanya'da yaklaşık 36 bin aktif görevde askeri bulunduğunu belirtti.

Pentagon Sözcüsü Sean Parnell ise söz konusu asker azaltmalarının, kapsamlı bir gözden geçirme sonucunda yapıldığını ve yerel koşulların dikkate alındığını kaydetti. Pentagon, bu geri çekilmenin altı ila on iki ay arasında tamamlanmasını öngördüklerini duyurdu.

Ancak ABD medyasında yer alan haberlere göre, ABD'li üst düzey Cumhuriyetçi siyasetçiler, Pentagon'un Almanya'da bulunan 5 bin Amerikan askerini geri çekme kararını eleştirerek, bu hamlenin NATO'nun caydırıcılığını zayıflatacağı ve Rusya'ya yanlış bir mesaj göndereceği uyarısında bulundu.

Senatör Roger Wicker ve Temsilciler Meclisi Üyesi Mike Rogers, bu askerlerin geri çekilmesi yerine, daha doğuya kaydırılmalarının stratejik açıdan daha uygun olacağını ifade etti. Wicker ve Rogers, yaptıkları ortak açıklamada, "Almanya'dan bir ABD tugayının geri çekilmesinden büyük endişe duyuyoruz" diyerek, bu kararın özellikle Avrupa'nın savunma için daha fazla kaynak ayırmaya başladığı bir dönemde alındığını vurguladı.

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Pentagon'un kararını "öngörülebilir" olarak nitelendirirken, bu kararın ABD ile Almanya arasındaki çıkarları koruma amacına hizmet ettiğini ifade etti.

NATO Sözcüsü Allison Hart ise Avrupa'nın savunmaya daha fazla yatırım yapmaya devam etmesi gerektiğini belirterek, ABD ile bu asker çekilme kararının detaylarını netleştirmeye çalıştıklarını söyledi.

Polonya Başbakanı Donald Tusk, NATO'nun zayıflamasından endişe duyduklarını belirterek, "Transatlantik toplumunun en büyük tehdidi dış düşmanlar değil, ittifakımızın çözülmesidir" uyarısında bulundu.

Kaynak: ANKA

Dünya, Son Dakika

