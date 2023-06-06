ABD'nin başkenti Washington DC'de uçuşa yasak bölgeyi ihlal eden uçağın pilotu baygın çıktı - Son Dakika
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ABD'nin başkenti Washington DC'de uçuşa yasak bölgeyi ihlal eden uçağın pilotu baygın çıktı

06.06.2023 23:10

ABD'nin başkenti Washington DC'de uçuşa yasak bölgeyi ihlal eden Cessna Citation tipi küçük uçağın pilotunun baygın olduğu ortaya çıktı. Pilot ve üç yolcunun hayatını kaybettiği kazada, pilotun uçuşun son iki saatinde anonslara tepki vermediği ve uçağın yakıtının bitmesinin ardından Virginia'daki Montebello yakınlarındaki yoğun ormanlık ve dağlık bir alana düştüğü ifade edildi. Kazayla ilgili nihai rapor 12 ila 24 ay içinde yayınlanacak.

ABD'nin başkenti Washington DC'de 4 Haziran'da uçuşa yasak bölgeyi ihlal ederek, dağlık alana düşen Cessna Citation tipi küçük uçak hakkında soruşturma devam ediyor. ABD basınında yer alan haberlerde, uçuşa yasak bölgenin ihlali sonrası havalanan savaş uçaklarının pilotlarının, küçük uçağın pilotunu kokpitte bilinçsiz şekilde gördüğü ifade edildi.

KAZAYA SAVAŞ UÇAKLARI NEDEN OLMADI

Haberlerde, pilot ve üç yolcunun hayatını kaybettiği kazada, pilotun uçuşun son iki saatinde anonslara tepki vermediği ve uçağın yakıtının bitmesinin ardından Virginia'daki Montebello yakınlarındaki yoğun ormanlık ve dağlık bir alana düştüğü ifade edildi. Pilotun bilincini neden kaybettiği henüz bilinmezken, uçakta basıncın aniden düşmesinin buna neden olmuş olabileceği öne sürüldü. İsminin açıklanmaması koşuluyla konuşan askeri yetkililer, uçağın düşürülmediğini ve kazaya savaş uçaklarının neden olmadığını vurguladı.

NİHAİ RAPOR 12 İLA 24 AY İÇİNDE YAYINLANACAK

Ulusal Ulaşım Güvenliği Kuruluna bağlı müfettiş Adam Gerhardt yaptığı açıklamada, uçağın enkazında soruşturmanın devam ettiğini belirterek, daha fazla ayrıntı içeren bir raporun önümüzdeki hafta, nihai raporun ise 12 ila 24 ay içinde yayınlanacağını aktardı.

SONİK PATLAMA BAŞKENTTE PANİĞE NEDEN OLDU

Küçük uçağı engellemek üzere havalanan iki F-16 tipi savaş uçağının, uçağı yakalamak için sonik patlama yapması, Washington DC'de büyük paniğe neden olmuş, patlama sesinin kaynağı bir süre belirlenememişti. Kazada ölenlerin kimlikleri resmi olarak açıklanmadı.

KAZADA ÖLEN 4 KİŞİNİN KİMLİĞİ HENÜZ AÇIKLANMADI

Kazada ölen 4 kişi resmi kaynaklar tarafından henüz açıklanmazken, uçağın sahibi olan Florida eyaletindeki Melbourne Inc. şirketinin sahibi 75 yaşındaki John Rumpel, ABD basınına yaptığı açıklamada uçakta kızı, iki yaşındaki torunu ve dadısının pilotla birlikte uçakta olduğunu belirterek, uçağın Kuzey Carolina'dan New York'un Long Island bölgesine gittiklerini açıkladı.

Kaynak: İHA
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Son Dakika Dünya ABD'nin başkenti Washington DC'de uçuşa yasak bölgeyi ihlal eden uçağın pilotu baygın çıktı - Son Dakika


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