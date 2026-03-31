ABD\'nin Caracas Büyükelçiliği Yeniden Açıldı

ABD'nin Caracas Büyükelçiliği, 2019 yılında askıya alınan diplomatik ilişkilerin ardından 7 yıl sonra yeniden faaliyetlerine başladı.

ABD'nin Caracas Büyükelçiliği, yaklaşık 3 ay önce ABD güçlerinin Venezuela'ya düzenlediği operasyonla Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu alıkoymasının ardından dün yeniden açıldı. Konuya ilişkin ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Caracas'taki ABD Büyükelçiliği'ndeki faaliyetlerimize resmen yeniden başlıyoruz ve Venezuela'daki diplomatik varlığımızda yeni bir sayfa açıyoruz" ifadelerine yer verildi. Açıklamada ayrıca, büyükelçiliğin yeniden açılmasının geçici hükümet, sivil toplum ve özel sektörle olan doğrudan temasları güçlendirmesinin beklendiği kaydedildi.

İki ülke arasındaki diplomatik temaslar, 3 Ocak'ta Maduro'nun yakalanmasının ardından Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez'in geçici devlet başkanı olarak görevi devralmasıyla kademeli olarak yeniden başlamıştı.

ABD ve Venezuela arasındaki diplomatik ilişkiler, ABD Başkanı Donald Trump'ın ilk döneminde, 2019 yılında askıya alınmıştı. O dönemde Trump yönetimi, Maduro'yu başkanlık seçimlerine hile karıştırmakla suçlamış ve dönemin muhalefet lideri Juan Guaido'yu Venezuela'nın geçici devlet başkanı olarak tanıdığını ilan etmişti. Bunun üzerine Maduro, ABD ile tüm diplomatik ve siyasi ilişkileri kestiğini duyurarak, ABD'li diplomatların ülkeyi terk etmesini istemişti.