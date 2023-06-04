ABD'nin Cleveland şehrinde kayıp çocuk sayısı artıyor - Son Dakika
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ABD'nin Cleveland şehrinde kayıp çocuk sayısı artıyor

ABD'nin Cleveland şehrinde kayıp çocuk sayısı artıyor

04.06.2023 16:02

Mayıs'ın ilk iki haftasında ABD'nin Cleveland şehrinde yaklaşık 30 çocuğun kaybolması ile bölgedeki kayıplarda olağanüstü bir artış olduğu bildirildi. Cleveland polisi ve Newburgh Heights Polis Şefi John Majoy, 2023 yılında kayıpların eşi görülmemiş düzeylere ulaştığı konusunda uyarıda bulundu. Çoğunluğu kaçak olan bu kayıpların bir kısmının, çete faaliyetlerine ya da uyuşturucu ticaretine karışmış olabileceği endişesi taşınıyor.

Mayıs'ın ilk iki haftasında ABD'nin Cleveland şehrinde yaklaşık 30 çocuğun kaybolması ile bölgedeki kayıplarda olağanüstü bir artış olduğu bildirildi. Cleveland polisi ve Newburgh Heights Polis Şefi John Majoy, 2023 yılında kayıpların eşi görülmemiş düzeylere ulaştığı konusunda uyarıda bulundu. Çoğunluğu kaçak olan bu kayıpların bir kısmının, çete faaliyetlerine ya da uyuşturucu ticaretine karışmış olabileceği endişesi taşınıyor. Ayrıca bazı gençlerin, insanları aldatmaya yönelik faaliyetlerde bulunan kişilerin kurbanı olabileceği düşünülüyor. Kayıpların artması, çocukların fotoğraflarının eksikliği ve durumların çoğunun halk tarafından fark edilmemesi nedeniyle endişe verici. Kuzey Ohio'daki kayıplarla mücadele etmek için ABD Mareşalleri, 35 kayıp çocuğu bulmayı amaçlayan bir operasyon başlattı. Cleveland Missing adlı kuruluşun kurucusu Sylvia Colon, ailelerin bu durumları ciddiye almasını ve kaybolan çocukları kurtarmak için travmayı aşmaları gerektiğini belirtti.

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Amerika Birleşik Devletleri, Dünya, Güncel, Son Dakika

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