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ABD'nin eski FBI ajanı Rusya'ya yaptırımları ihlal etmekten hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika
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ABD'nin eski FBI ajanı Rusya'ya yaptırımları ihlal etmekten hapis cezasına çarptırıldı

ABD'nin Federal Soruşturma Bürosu (FBI) İstihbarat Bölümü eski ajanı Charles McGonigal, Rusya'ya yaptırımları ihlal etmek ve 'komplo kurmak' suçundan 50 ay hapis cezasına çaptırıldı. Ajanın bir Rus oligarka yaptırımları delmek için bilgi vererek yardımcı olduğu belirtildi.

ABD\'nin eski FBI ajanı Rusya\'ya yaptırımları ihlal etmekten hapis cezasına çarptırıldı
16.12.2023 - 11:22,
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ABD'nin Federal Soruşturma Bürosu (FBI) İstihbarat Bölümü eski ajanı Charles McGonigal, ABD'nin Rusya'ya yaptırımlarını ihlal etmek ve 'komplo kurmak' suçundan 50 ay hapis cezasına çaptırıldı. Ajanın bir Rus oligarka yaptırımları delmek için bilgi vererek yardımcı olduğu belirtildi.

FBI, dün yaptığı açıklamada New York İstihbarat Bölümü eski ajanı Charles McGonigal'ın ABD'nin Rusya'ya yaptırımlarını ihlal etmek ve komplo kurmak suçundan 50 ay hapis cezasına çarptırıldığını belirtti. FBI yaptığı açıklamada, "New York'taki FBI Karşı İstihbarat Bölümü'nün eski Sorumlu Özel ajanı (SAC), yaptırım uygulanan bir Rus Oligark olan Oleg Deripaska'ya hizmet sağlamak için 2021'de yaptığı anlaşmayla bağlantılı olarak Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası'nı (IEEPA) ihlal etmek ve kara para aklamak için komplo kurmaktan 50 ay hapis cezasına çarptırıldı ve 40 bin dolar para cezası ödemesine karar verildi. Mahkeme belgelerine ve duruşmalarda yapılan açıklamalara göre, New York'ta yaşayan 55 yaşındaki Charles McGonigal Ağustos ayında suçunu kabul etti" ifadelerini kullandı.

"PUTİN'İN AJANINA YARDIM EDEREK ULUSAL GÜVENLİĞİMİZİ TEHLİKEYE ATTI"

Açıklamada, McGonigal'ın 2018'de emekliye ayrıldığı fakat 2021'e kadar Rus Oligark Oleg Deripaska'ya ABD yaptırımları hakkında bilgi vermeye devam ettiği belirtildi. New York ABD Başsavcısı Damian Williams'ın konuyla ilgili açıklamasında, "Charles McGonigal, FBI'daki üst düzey pozisyonunu iş dünyasındaki geleceğine hazırlanmak için kullanarak ülkesinin kendisine duyduğu güveni ihlal etti. Kamu hizmetinden ayrıldıktan sonra Vladimir Putin'in ajanı olarak görev yapan Rus iş adamı Oleg Deripaska'ya hizmet vererek ulusal güvenliğimizi tehlikeye attı. Bugünkü ceza, ABD yaptırımlarını ihlal eden herkesin, özellikle de bu ülkenin güvendiği kişilerin, ağır bir ceza ödeyeceğinin bir hatırlatıcısıdır" ifadeleri yer aldı.

BAŞKA BİR OLAYDA 225 BİN DOLAR ALMIŞ

McGonigal, ayrıca FBI tarafından Ocak'da ticari çıkarları olan bir kişiden 225 bin dolar nakit almasıyla ilgili suçlamalar nedeniyle gözaltına alınmıştı. Bu olayla ilgili açıklama yapan Başsavcısı Matthew Graves, "Yabancı uyruklu kişilerle bağlantılarınızı ve kişisel mali ilişkilerinizi gizlemek, yolsuzluğa açılan bir kapıdır" dedi.

Kaynak: DHA
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