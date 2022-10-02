Güney Kıbrıs lideri Anastasiadis'ten Türkiye'ye yönelik skandal sözler: Oturup beklemeyeceğiz

Türkiye ve Yunanistan arasında son dönemde hızla artan gerilime ABD'nin de dahil olmasıyla bölgede tansiyon hızla yükseliyor. ABD'nin geçen ay Güney Kıbrıs'a yönelik silah ambargosunu kaldırması da Türkiye-ABD hattında krize yol açmış, Türkiye kararı şiddetle kınadığını duyurmuştu.

TÜRKİYE'YE YÖNELİK SKANDAL SUÇLAMA

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin İngiltere'den bağımsızlığını kazanmasının 62. yıldönümünde Lefkoşa'da dün düzenlenen askeri törende gündemin ilk sırasında yine Türkiye vardı. Güney Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis, törende yaptığı konuşmada, Türkiye'nin bölgede gerilimi artırmaya çalıştığını öne sürdü.

Geçit törenine çok sayıda asker katıldı.

"KURDUĞUMUZ STRATEJİK İTTİFAKLAR BİZİ KORUYOR"

Avrupa Birliği (AB) üyeliğinin Güney Kıbrıs'ı bir kalkan gibi kuşattığını söyleyen Anastasiadis, "Komşu ülkeler ve diğer AB ülkelerinin yanı sıra Türk hükümetinin yeni söylemleriyle ilgili endişelerimizi anlayan ve paylaşan diğer güçlerle kurduğumuz stratejik ittifaklar bizi koruyor" yorumunda bulundu.

"TÜRKİYE'NİN BİZİ ÇATIŞMAYA SÜRÜKLEMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ"

Güney Kıbrıs ordusunu güçlendirmeye devam edeceklerini kaydeden Anastasiadis, "Türkiye'nin bizi çatışmaya sürüklemesine izin vermeyeceğiz" dedi. Güney Kıbrıs lideri, Türkiye'ye karşı askeri ve siyasi önlemler aldıklarını kaydederek "Oturup beklemeyeceğimiz konusunda kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu.