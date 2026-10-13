ABD\'nin Georgia eyaletindeki lunaparkta 1 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı

ABD'nin Georgia eyaletindeki lunaparkta 1 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
ABD'nin Georgia eyaletindeki lunaparkta yerel saatle 16.00 sıralarında meydana gelen kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de yaralandı. Eğlence merkezindeki oyuncaklar geçici olarak kapatılırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.
ABD'nin Georgia eyaletindeki lunaparkta meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.
ABD'nin Georgia eyaletindeki lunaparkta yerel saatle 16.00 sıralarında meydana gelen kazada 1 kişinin yaşamını yitirdiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi. Yetkililer, eğlence merkezindeki oyuncakların geçici olarak kapatıldığını ve olayla ilgili inceleme başlatıldığını açıkladı.
Kaynak: DHA
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