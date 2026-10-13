ABD\'nin Georgia eyaletindeki lunaparkta 1 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı

ABD'nin Georgia eyaletindeki lunaparkta meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

ABD'nin Georgia eyaletindeki lunaparkta yerel saatle 16.00 sıralarında meydana gelen kazada 1 kişinin yaşamını yitirdiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi. Yetkililer, eğlence merkezindeki oyuncakların geçici olarak kapatıldığını ve olayla ilgili inceleme başlatıldığını açıkladı.