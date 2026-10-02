ABD\'nin Suudi Arabistan ve Katar\'a iki Patriot daha sevk ettiği iddiası gündeme geldi

(ANKARA) - ABD'nin Suudi Arabistan ve Katar'daki petrol ve doğal gaz tesislerini korumak amacıyla bölgeye iki Patriot bataryası daha gönderdiği iddia edildi.

ABD merkezli Axios'ta yer alan ve iki ABD'li yetkili ile bir bölgesel kaynağın bilgisine dayandırılan haberde, ABD ordusunun son haftalarda Suudi Arabistan ve Katar'daki petrol ve doğal gaz tesislerini korumak amacıyla iki ilave Patriot füze bataryasını sevk ettiği belirtildi. Haberde, "ABD, Başkan Trump'ın İran'a karşı büyük çaplı askeri harekatları yeniden başlatma kararı alması ihtimaline karşı, her iki müttefikine de kritik enerji tesislerini koruyacağı konusunda güvence vermek istedi" ifadelerine yer verildi.

Trump'ın ağustos ayı başlarında İran'ın enerji altyapısını da kapsayan geniş çaplı bir saldırı başlatmayı değerlendirdiği ancak hem Suudi Arabistan hem de Katar liderlerinin kendisine bunu yapmaması yönünde telkinde bulunduğu hatırlatılarak, liderlerin, İran'ın misilleme olarak kendi petrol ve doğal gaz tesislerini vurmasından duydukları derin endişeyi dile getirdikleri ifade edildi. Haberde, "ABD'li yetkililer, bu çağrıların Trump'ın saldırıdan vazgeçip bunun yerine ekonomik baskıya yönelme kararında kilit bir rol oynadığını belirttiler" denildi.

Haberde geçen ay ABD'nin, önemli bir petrol tesisini korumak amacıyla Suudi Arabistan'a ilave bir Patriot bataryası gönderdiği ve diğer bir Patriot bataryasının da doğal gaz tesisini korumak üzere Katar'a sevk edildiği anımsatıldı.