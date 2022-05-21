ABD'nin yaptırımlarına Rusya'dan cevap: Biden ve Blinken'e ülkeye giriş yasağı uygulandı - Son Dakika
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ABD'nin yaptırımlarına Rusya'dan cevap: Biden ve Blinken'e ülkeye giriş yasağı uygulandı

21.05.2022 19:22

ABD'nin Rusya'ya yönelik gerçekleştirdiği yaptırımlara Moskova'dan cevap geldi. Rusya, ABD Başkanı Joe Biden ile Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in de aralarında bulunduğu toplam 963 ABD vatandaşına ülkeye girişi yasakladı.

Bakanlığın remi internet sitesinde yer alan yazılı açıklamada, ABD tarafından sürekli olarak uygulanan Rusya karşıtı yaptırımlara yanıt bağlamında Rusya'ya girişi kalıcı olarak yasaklanan ABD vatandaşlarının bir listesinin yayınlandığı belirtildi.

BİDEN VE BLİNKEN LİSTEDE

Açıklamada, ABD Başkanı Biden ve oğlu Hunter Biden, Dışişleri Bakanı Blinken, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns ile diğer yetkililerin bulunduğu toplam 963 kişinin listeye eklendiği kaydedildi.

"RUSYA BİR YÜZLEŞME İSTEMİYOR"

ABD'nin, kendisine daha sonra bumerang gibi geri dönen düşmanca eylemlerle meşgul olduğu vurgulanan açıklamada, "Rusya, bir yüzleşme istemiyor ve her zaman saygı duyduğumuz ABD halkını, Rus düşmanlığını kışkırtan ABD makamlarından ve onlara hizmet edenlerden ayırarak dürüst ve karşılıklı saygıya dayalı diyaloga açıktır." ifadesine yer verildi.

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Kaynak: AA

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