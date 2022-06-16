ABD öncülüğündeki koalisyon: IŞİD'in üst düzey bir ismi yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
BBC

ABD öncülüğündeki koalisyon: IŞİD'in üst düzey bir ismi yakalandı

16.06.2022 10:11
ABD öncülüğündeki koalisyon: IŞİD'in üst düzey bir ismi yakalandı

ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyon, Suriye'de düzenlenen bir operasyonda örgütün üst düzey bir isminin ele geçirildiğini duyurdu.

ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyon, Suriye'de düzenlenen bir operasyonda örgütün üst düzey bir isminin ele geçirildiğini duyurdu.

Koalisyon, yakalanan kişinin "deneyimli bir bomba üreticisi" olduğunu belirtirken, kimliğini açıklamadı.

Açıklamada "Sivillere herhangi bir zarar gelmesini önlemek ve istenmeyen zayiat riskini asgariye indirmek için operasyon titizlikle planlandı," ifadeleri kullanıldı.

Operasyonda hiçbir sivile zarar gelmediği ve koalisyon uçakları ya da mevzilerine herhangi bir hasarın söz konusu olmadığı belirtildi.

Mart 2019'da ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin düzenlediği askeri operasyonlarla Suriye'deki tüm denetimini kaybeden IŞİD, büyük oranda ücra noktalara çekilmek durumunda kalmıştı.

IŞİD buna karşın Suriye hükümet güçleri ve Kürtlerin öncülüğündeki YPG milislerine karşı bu mevzilerden saldırılar düzenlemeyi sürdürmüş, Irak'ta da faaliyetlerine devam etmişti.

Şubat ayında ABD özel birliklerinin Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib bölgesinde gerçekleştirdiği bir baskında IŞİD lideri Ebu İbrahim el Haşimi el Kureyşi'nin öldürüldüğü açıklanmıştı.

Örgüt Kureyşi'nin intikamını alacağına yemin etmiş, örgütün bir sözcüsü destekçilerine Avrupa topraklarını hedef alan saldırıları yeniden başlatmaları, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini kast ederek "Haçlıların birbirleriyle çatışmalarından doğan fırsatı değerlendirmeleri" çağrısında bulunmuştu.

Ebu İbrahim el Haşimi el Kureyşi'nin öldürülmesi, IŞİD'in bir önceki lideri Ebu Bekir el Bağdadi'nin 2019 yılında öldürülmesinden sonra örgütün verdiği en büyük kayıptı.

Ebu Bekir el Bağdadi de ABD'nin elde ettiği istihbarat üzerine İdlib'de düzenlenen bir operasyon sırasında intihar yeleğiyle kendisini patlatarak öldürmüştü.

YORUMLAR
500
ABD'den Türkiye'nin kontrolündeki olan bölgeye şafak operasyonu: DEAŞ'in üst düzey isimlerinden biri yakalandı ABD'den Türkiye'nin kontrolündeki olan bölgeye şafak operasyonu: DEAŞ'in üst düzey isimlerinden biri yakalandı ABD, üst düzey bir DEAŞ elebaşını Suriye'de ele geçirdiğini açıkladı ABD, üst düzey bir DEAŞ elebaşını Suriye'de ele geçirdiğini açıkladı
Kaynak: BBC

Tam Gemi Şok Denemeleri, Suriye, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD öncülüğündeki koalisyon: IŞİD'in üst düzey bir ismi yakalandı - Son Dakika

BBC
Bu haber BBC tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. BBC tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı BBC kurumudur.

Son Dakika
10:03 Fenerbahçe ile imza aşamasına gelen Bruno Henrique sakatlandı! Sedyeyle sahadan çıkarılan oyuncunun durumu transferi etkileyecek
10:01 Nisan ayında doğum yapan Seray Sever, ikiz bebeklerini ilk kez paylaştı!
10:01 Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na çok sert sözler: Polise saldırıyı doğru bulmamış! Samimiyetsizsiniz, HDPKK incinmesin diye ödünüz patlıyor
09:37 Güzel oyuncu Melisa Döngel'den bikinili kalça dansı! O anlar büyük beğeni topladı
09:35 Tanju Özcan'dan ihraç açıklaması: CHP'den ihracımın istenmesinin asıl sebebi "Siyaset iddia işidir genel başkanım, yol verin" diye attığım tweettir
09:31 EGM KOM Daire Başkanlığı "Dümen Operasyonu" için düğmeye bastı! 43 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla 226 kişiye gözaltı kararı çıkarıldı
09:20 Kocası ölmüş kadınlarla cinsel ilişkiye giriyor! Ona 'sırtlan' diyorlar, böyle meslek ne görüldü ne duyuldu
08:53 "Erdoğan üçüncü kez aday olamaz" söylemleri sonrası açıklama geldi: Akşener, Erdoğan'ın adaylığının önünü açmak için çalışacak
08:48 ABD'den Türkiye'nin kontrolündeki olan bölgeye şafak operasyonu: DEAŞ'in üst düzey isimlerinden biri yakalandı
08:42 Eski futbolcu ve Survivor yarışmacısı Sercan Yıldırım'ın yeni tarzı beğeni topladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2022 10:17:42. #1.13#
SON DAKİKA: ABD öncülüğündeki koalisyon: IŞİD'in üst düzey bir ismi yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement