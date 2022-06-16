ABD öncülüğündeki koalisyon: IŞİD'in üst düzey bir ismi yakalandı

ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyon, Suriye'de düzenlenen bir operasyonda örgütün üst düzey bir isminin ele geçirildiğini duyurdu.

Koalisyon, yakalanan kişinin "deneyimli bir bomba üreticisi" olduğunu belirtirken, kimliğini açıklamadı.

Açıklamada "Sivillere herhangi bir zarar gelmesini önlemek ve istenmeyen zayiat riskini asgariye indirmek için operasyon titizlikle planlandı," ifadeleri kullanıldı.

Operasyonda hiçbir sivile zarar gelmediği ve koalisyon uçakları ya da mevzilerine herhangi bir hasarın söz konusu olmadığı belirtildi.

Mart 2019'da ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin düzenlediği askeri operasyonlarla Suriye'deki tüm denetimini kaybeden IŞİD, büyük oranda ücra noktalara çekilmek durumunda kalmıştı.

IŞİD buna karşın Suriye hükümet güçleri ve Kürtlerin öncülüğündeki YPG milislerine karşı bu mevzilerden saldırılar düzenlemeyi sürdürmüş, Irak'ta da faaliyetlerine devam etmişti.

Şubat ayında ABD özel birliklerinin Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib bölgesinde gerçekleştirdiği bir baskında IŞİD lideri Ebu İbrahim el Haşimi el Kureyşi'nin öldürüldüğü açıklanmıştı.

Örgüt Kureyşi'nin intikamını alacağına yemin etmiş, örgütün bir sözcüsü destekçilerine Avrupa topraklarını hedef alan saldırıları yeniden başlatmaları, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini kast ederek "Haçlıların birbirleriyle çatışmalarından doğan fırsatı değerlendirmeleri" çağrısında bulunmuştu.

Ebu İbrahim el Haşimi el Kureyşi'nin öldürülmesi, IŞİD'in bir önceki lideri Ebu Bekir el Bağdadi'nin 2019 yılında öldürülmesinden sonra örgütün verdiği en büyük kayıptı.

Ebu Bekir el Bağdadi de ABD'nin elde ettiği istihbarat üzerine İdlib'de düzenlenen bir operasyon sırasında intihar yeleğiyle kendisini patlatarak öldürmüştü.