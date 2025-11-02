ABD Ordu Hava Saldırısı: Karayipler'deki Uyuşturucu Kaçakçılığı Gemisine Baskın, 3 Ölü - Son Dakika
Dünya

ABD Ordu Hava Saldırısı: Karayipler'deki Uyuşturucu Kaçakçılığı Gemisine Baskın, 3 Ölü

02.11.2025 12:58
ABD ordusu, Karayipler'de uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı belirlenen bir gemiye hava saldırısı düzenledi. Saldırı sonucunda gemide bulunan üç kişi hayatını kaybetti. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, saldırının Başkan Trump'ın talimatı üzerine gerçekleştirildiğini ve geminin yasadışı uyuşturucu kaçakçılığıyla uğraştığı bilinen bir rotada seyrettiğini belirtti.

ABD, denizaşırı operasyonlarını genişleterek uyuşturucu kaçakçılığına karşı kararlı olduğunu göstermeye devam ediyor. ABD ordusu Karayipler'de uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı belirlenen bir gemiyi hedef aldı. Düzenlenen hava saldırısında 3 kişi hayatını kaybetti.

"TRUMP'IN TALİMATIYLA ÖLÜMCÜL BİR SALDIRI DÜZENLENDİ"

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in yaptığı açıklamada, "Bugün, Başkan Trump'ın talimatıyla, Savaş Bakanlığı Karayipler'de Tanımlanmış Bir Terör Örgütü (DTO) tarafından işletilen başka bir uyuşturucu kaçakçılığı yapan gemiye ölümcül bir saldırı düzenledi. Bu gemi, diğer tüm gemiler gibi istihbaratımızca yasadışı uyuşturucu kaçakçılığıyla uğraştığı, bilinen bir kaçakçılık rotası boyunca seyrettiği ve uyuşturucu taşıdığı biliniyordu. Saldırı sırasında gemide 3 erkek kaçakçı vardı. Saldırı uluslararası sularda gerçekleştirildi. Üç terörist öldürüldü ve bu saldırıda hiçbir ABD gücü zarar görmedi" dedi.

"EL-KAİDE'YE DAVRANDIĞIMIZ ŞEKİLDE MUAMELE EDECEĞİZ"

Kaçakçıların ABD'de insanları zehirlediğini vurgulayan ABD'li Bakan Hegseth, "Başarılı olamayacaklar. Bakanlık onlara tam olarak El-Kaide'ye davrandığımız şekilde muamele edecek. Onları izlemeye, takip etmeye, peşlerine düşmeye ve öldürmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

ABD, son haftalarda Karayipler'de ve Pasifik'te uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı iddia edilen teknelere saldırı düzenlemiş, düzenlenen 15'ten fazla ABD saldırısında en az 65 kişi ölmüştü.

Kaynak: İHA

Donald Trump, Karayipler, Güvenlik, 3-sayfa, Hukuk, Dünya, Ordu, Ordu, Son Dakika

