43 yıl önce mezun olduğu okula müdür olarak döndü

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde yer alan Kelkit Şehit Lokman Oktay İmam Hatip Ortaokulu'ndan 1983'te mezun olan Eren, lise eğitimini de ilçede tamamladı. Atatürk Üniversitesi Erzincan Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü'nü 1989'da kazanan Eren, 1993'te ilk görev yeri olan Ordu'daki bir okula atandı. İki yıl sonra memleketi Kelkit'e atanan Eren, uzun yıllar ilçedeki çeşitli okullarda öğretmenlik ve idarecilik görevlerinde bulundu.

43 YIL ÖNCE MEZUN OLDUĞU OKULDA MÜDÜRLÜK YAPIYOR

Yaklaşık 3 yıl önce başka bir ilçedeki okula müdür olarak atanan Eren, ilçe dışı olması nedeniyle müdürlük görevinden istifa ederek öğretmenliğe döndü. Şehit Lokman Oktay İmam Hatip Ortaokulu müdürlüğü görevine yaklaşık 2 yıl önce atanan 56 yaşındaki Eren, mezunu olduğu okulda yöneticilik yapmanın mutluluğunu yaşıyor.

"VEFA BORCUMU ÖDEMEK İÇİN MÜDÜRLÜĞE DÖNDÜM"

Tecrübeli eğitimci Zekai Eren, mezun olduğu okula karşı vefa borcunu ödemek için müdürlüğe geri döndüğünü söyledi. Eşi ve iki çocuğunun da aynı ortaokuldan mezun olduğunu belirten Eren, "Okula değer katma adına tekrar yöneticiliğe başvurma kararı aldım. İki yıldır okulda çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

"68 OLAN ÖĞRENCİ SAYISINI 136'YE YÜKSELTTİK"

Eren, görev süresince okula güzel değerler kattığına inandığını ifade ederek, "Yeni binamıza taşındık. Öğrenci sayımız bir hayli azalmıştı, neredeyse kapanma noktasına gelmişti. 68 öğrenciyle okula başladık. Geçtiğimiz eğitim öğretim sürecinde öğretmen arkadaşlarımızla, velilerimizle birlikte çok güzel çalışmalara imza attık. Farkındalık oluşturduk." diye konuştu.

Yapılan çalışmaların sonuç verdiğini aktaran Eren, 136'ya yükselen öğrenci sayısının her dönem artacağına inandığının altını çizdi.

"ÖĞRENCİLERİMİZE ROL MODEL OLMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Eren, öğrencilerin, kendisinin de aynı okuldan mezun olduğunu bildiklerini anlatarak, "Öğrencilerimize bu manada rol model olmaya çalışıyoruz. Onları yönlendirmeye çalışıyoruz." ifadesini kullandı. Türkiye'nin geleceği çocukların büyük ideallerle yetişmesi için bütün imkanları sağlamaya gayret gösterdiklerine dikkati çeken Eren, öğrencilere katkı vermek için çalıştıklarını belirtti.

"BU OKULDA HİZMET VERMEKTEN ONUR DUYUYORUM"

Zekai Eren, ilk günkü heyecanından hiçbir şey kaybetmeden 33 yıldır görevini sürdürdüğünü dile getirerek, "Bu okulda bulunmaktan, hizmet etmekten, çocuklarımızın geleceğini inşa etmekten onur ve mutluluk duyuyorum." sözlerini sarf etti.