Kim, İran savaşını örnek gösterdi: Nükleer silahlardan vazgeçmemekte haklı çıktık

25.03.2026 11:03
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ABD-İran çatışmasını örnek göstererek nükleer silah programlarını savundu. Kim, İran’ın maruz kaldığı saldırıların nükleer silaha sahip olmanın caydırıcılığını kanıtladığını belirterek, ABD’nin baskı ve diplomasi çağrılarını reddetmelerinin doğru olduğunu söyledi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ABD ile İran arasında yaşanan çatışmaları örnek göstererek ülkesinin nükleer silah programını savundu. Kim, mevcut durumun Pyongyang’ın nükleer silahlardan vazgeçmeme kararını haklı çıkardığını söyledi.

Kuzey Kore parlamentosunda konuşan Kim Jong-un, ABD’nin geçmişte yaptığı baskı ve “tatlı dil” politikalarını reddetmelerinin doğru bir karar olduğunu vurguladı. Kim, “Mevcut durum açıkça gösteriyor ki nükleer silahlarımızdan vazgeçmeme kararımız doğruydu” ifadelerini kullandı.

İRAN SAVAŞINI ÖRNEK GÖSTERDİ

Kim’in açıklamalarında, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları önemli bir referans noktası oldu. Kuzey Kore lideri, İran’ın maruz kaldığı saldırıları, nükleer silah sahibi olmayan ülkelerin savunmasız kalabileceğine dair bir örnek olarak değerlendirdi.

Uzmanlara göre Pyongyang yönetimi, Orta Doğu’daki savaşı kendi nükleer politikasını meşrulaştırmak için kullanıyor.

“ABD’NİN BASKISI HAKSIZDI” MESAJI

Kim Jong-un, ABD’nin nükleer silahsızlanma yönündeki çağrılarını ve diplomatik girişimlerini de eleştirerek, bu yaklaşımın güvenilir olmadığını ima etti. Pyongyang yönetimi uzun süredir nükleer silahların ülkenin egemenliğinin temel güvencesi olduğunu savunuyor.

NÜKLEER PROGRAM VURGUSU SÜRÜYOR

Kim’in açıklamaları, Kuzey Kore’nin nükleer silah programını daha da güçlendirme yönündeki kararlılığını bir kez daha ortaya koydu. Uluslararası gözlemciler, İran savaşı gibi örneklerin Pyongyang’ın nükleer silah politikasını sertleştirdiğini belirtiyor.

Kim Jong Un, Kuzey Kore, Kuzey Kore, İran, Son Dakika

11:46
Herkes onu konuşuyor! 40 yıllık hegemonyayı tek başına yıkacak
Hakkında yakalama kararı çıkarılan Hande Erçel'den ilk açıklama
Trump'a büyük şok! Asıl darbeyi kendi halkından yedi
Bakan Bayraktar zam sinyali verdi: Nisan ayında değerlendirme yapabiliriz
Vatandaş isyan etti, Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi: Talimatları verdim
Savaşın kazananı Rusya oldu! Hindistan'a dev petrol satışı
Advertisement
