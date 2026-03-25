Kim, İran savaşını örnek gösterdi: Nükleer silahlardan vazgeçmemekte haklı çıktık

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ABD ile İran arasında yaşanan çatışmaları örnek göstererek ülkesinin nükleer silah programını savundu. Kim, mevcut durumun Pyongyang’ın nükleer silahlardan vazgeçmeme kararını haklı çıkardığını söyledi.
Kuzey Kore parlamentosunda konuşan Kim Jong-un, ABD’nin geçmişte yaptığı baskı ve “tatlı dil” politikalarını reddetmelerinin doğru bir karar olduğunu vurguladı. Kim, “Mevcut durum açıkça gösteriyor ki nükleer silahlarımızdan vazgeçmeme kararımız doğruydu” ifadelerini kullandı.
Kim’in açıklamalarında, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları önemli bir referans noktası oldu. Kuzey Kore lideri, İran’ın maruz kaldığı saldırıları, nükleer silah sahibi olmayan ülkelerin savunmasız kalabileceğine dair bir örnek olarak değerlendirdi.
Uzmanlara göre Pyongyang yönetimi, Orta Doğu’daki savaşı kendi nükleer politikasını meşrulaştırmak için kullanıyor.
Kim Jong-un, ABD’nin nükleer silahsızlanma yönündeki çağrılarını ve diplomatik girişimlerini de eleştirerek, bu yaklaşımın güvenilir olmadığını ima etti. Pyongyang yönetimi uzun süredir nükleer silahların ülkenin egemenliğinin temel güvencesi olduğunu savunuyor.
Kim’in açıklamaları, Kuzey Kore’nin nükleer silah programını daha da güçlendirme yönündeki kararlılığını bir kez daha ortaya koydu. Uluslararası gözlemciler, İran savaşı gibi örneklerin Pyongyang’ın nükleer silah politikasını sertleştirdiğini belirtiyor.
