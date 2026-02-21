ABD Ordusu Doğu Pasifik\'te Uyuşturucu Teknesini Vurdu

ABD ordusu, Doğu Pasifik'te uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı öne sürülen bir teknenin vurulduğunu ve 3 kişinin öldürüldüğünü açıkladı.

ABD Güney Saha Komutanlığı'nın (SOUTHCOM) sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, SOUTHCOM Komutanı General Francis L. Donovan'ın talimatıyla Doğu Pasifik'te uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı iddia edilen bir tekneye saldırı düzenlendiği bildirildi.

Açıklamada, istihbarat birimlerince teknenin Doğu Pasifik'te bilinen uyuşturucu kaçakçılığı rotaları boyunca seyrettiğinin ve kaçakçılık faaliyetlerinde bulunduğunun doğrulandığı belirtildi. Operasyon sonucunda teknedeki 3 kişinin öldürüldüğü, ABD askeri unsurlarının ise zarar görmediği ifade edildi.

Paylaşımda teknenin vurulduğu anın görüntülerine de yer verildi.