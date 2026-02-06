Müzakereler bitti, ABD'nin İran'a yönelik tehditleri bitmedi! Tansiyonu yükseltecek mesaj - Son Dakika
Dünya

Müzakereler bitti, ABD'nin İran'a yönelik tehditleri bitmedi! Tansiyonu yükseltecek mesaj

06.02.2026 22:12
Umman'ın başkenti Maskat'ta gerçekleştirilen dolaylı ABD-İran müzakerelerinin ardından henüz Washington'dan görüşmeye ilişkin bir açıklama gelmezken ABD ordusu, Umman Denizi'ndeki uçak gemisi grubunun fotoğraflarını paylaştı. Paylaşıma düşülen "Güç yoluyla barış" notu ise dikkat çekti.

Umman'ın başkenti Maskat'ta gerçekleştirilen dolaylı ABD- İran müzakerelerinin ardından henüz Washington'dan görüşmeye ilişkin bir açıklama yapılmazken, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan (CENTCOM) dikkat çeken bir mesaj geldi.

İRAN'I KUŞATAN ARMADAYI PAYLAŞTILAR: GÜÇ YOLUYLA BARIŞ

CENTCOM'un resmi sosyal medya hesabından bölgede konuşlu uçak gemisi USS Abraham Lincoln'ün Umman Denizi'ndeki faaliyetlerine ilişkin fotoğraflar paylaşıldı.

Paylaşıma, ayrıca, "Abraham Lincoln Uçak Gemisi Taarruz Grubu, 2 askeri ikmal gemisi ile 2 ABD Sahil Güvenlik gemisinin eşliğinde bugün Umman Denizi'nde seyir gerçekleştirdi. Bu sırada 9. Uçak Gemisi Hava Kanadı'na bağlı uçaklar da grubun üzerinde uçuş gerçekleştirdi" notuda düşüldü. Açıklamanın sonunda ise, "Güç yoluyla barış" ifadeleri yer aldı.

CENTCOM'dan yapılan paylaşım şu şekilde;

ABD ordusu, Umman Denizi'ndeki uçak gemisi grubunun fotoğraflarını paylaştı


Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Umman Denizi, Washington, Politika, Maskat, Dünya, İran, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
22:33
21:46
21:14
20:19
20:13
19:10
18:41
