ABD pasaportlarında yeni cinsiyet seçeneği: 'X' - Son Dakika
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BBC

ABD pasaportlarında yeni cinsiyet seçeneği: 'X'

11.04.2022 09:25
ABD pasaportlarında yeni cinsiyet seçeneği: 'X'

Bugünden itibaren ABD vatandaşlarının pasaport başvurularında cinsiyet hanesinde kadın ya da erkek seçeneğini işaretlemeleri gerekmeyecek.

Bugünden itibaren ABD vatandaşlarının pasaport başvurularında cinsiyet hanesinde kadın ya da erkek seçeneğini işaretlemeleri gerekmeyecek.

Başvuruda bulunanlar artık kendilerini kadın ya da erkek seçeneklerinin dışında ''X'' olarak da ifade edebilecek.

Biden yönetimi, aldığı üçüncü seçenek kararıyla, Amerikalıları trans bireyler karşıtı bazı eyalet yasalarına karşı korumayı hedefliyor

Aktivistler yeni uygulamayı bir dönüm noktası olarak görüyor.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, cinsiyeti X olarak işaretleyebilme seçeneğinin gelecek yıl pasaport dışında başka belgeler için de geçerli olacağını söylemişti.

Ülkede eçtiğimiz yıla kadar, cinsiyet değişikliğini pasaportlarına yansıtmak isteyenlerin önce doktordan bir belge almaları gerekiyordu.

Ekim ayında, uzun bir hukuki mücadele sonrası, ilk kez Colorado eyaletinde bir kişiye, cinsiyet bölümünün ''X'' olarak ifade edildiği pasaport verilmişti.

Şimdi ise kendilerini transbirey ya da mevcut ikili cinsiyet sınıflandırmasının dışında gören 1 milyondan fazla Amerikalı için yeni bir dönem başlayacak.

ABD'de Biden yönetimi, Cumhuriyetçi Oklahoma ve Arizona valilerinin, okullarda trans sporcuların kız çocuklarına yönelik sporlara katılımını yasaklayan yasa tasarılarını imzalamasına tepki göstermişti.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ''Her Amerikalının kendisi olma hakkı var. Ancak hala çok sayıda trans Amerikalı sistematik engellerle, ayrımcılıkla ve şiddet eylemleriyle karşı karşıya kalıyor'' denilmişti.

ABD pasaportlarında yeni cinsiyet seçeneği: 'X'
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