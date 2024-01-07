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ABD, Kızıldeniz'de Husilere ait insansız hava aracını imha etti - Son Dakika
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ABD, Kızıldeniz'de Husilere ait insansız hava aracını imha etti

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Kızıldeniz'de görev yapan USS Laboon savaş gemisinin Husilerin bulunduğu bölgeden gönderilen insansız hava aracını havada imha ettiğini duyurdu. Olayda herhangi bir can kaybı ya da hasar meydana gelmedi.

ABD, Kızıldeniz\'de Husilere ait insansız hava aracını imha etti
07.01.2024 - 10:15,
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ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Kızıldeniz'de görev yapan USS Laboon savaş gemisinin Husilerin bulunduğu bölgeden gönderilen insansız hava aracını havada imha ettiğini duyurdu.

CENTCOM'dan yapılan açıklamada, "6 Ocak günü, yerel saatle 09.30 sularında, Yemen'in İran destekli Husilerin kontrolündeki bölgelerinden fırlatılan bir insansız hava aracı, USS Laboon tarafından meşru müdafaa kapsamında Güney Kızıldeniz'in uluslararası sularında, çok sayıda ticari geminin yakınında düşürülmüştür. Olayda herhangi bir can kaybı ya da hasar meydana gelmemiştir" denildi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: ABD, Kızıldeniz'de Husilere ait insansız hava aracını imha etti - Son Dakika
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