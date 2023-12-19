 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
ABD Savunma Bakanı Austin: İsrail'e desteğimiz sarsılmaz - Son Dakika
Üye Girişi

ABD Savunma Bakanı Austin: İsrail'e desteğimiz sarsılmaz

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Tel Aviv ziyareti sırasında yaptığı basın toplantısında, ABD'nin İsrail'e olan desteğinin sarsılmaz olduğunu belirtti. Austin, Filistinli sivilleri korumanın ahlaki bir görev olduğunu vurguladı ve Gazze'ye insani yardım akışının arttırılması için ısrarcı olacaklarını söyledi.

ABD Savunma Bakanı Austin: İsrail\'e desteğimiz sarsılmaz
19.12.2023 - 11:31,
Abone Ol

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Tel Aviv ziyareti kapsamında düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin İsrail'e desteğinin 'sarsılmaz' olduğunu belirtti ve Filistinli sivilleri korumanın ahlaki bir görev olduğunu söyledi.

ABD Savunma Bakanı Austin, dün Tel Aviv'e yaptığı ziyarette İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Austin, daha sonra düzenlediği basın toplantısında, " Amerika Birleşik Devletleri, İsrail Devleti'nin güvenliği ve kendini savunmasına olan derin bağlılığını sürdürecektir. Açık konuşayım: İsrail'in güvenliğine yönelik desteğimiz sarsılmaz bir şekilde devam etmektedir. Her zaman da öyle olacaktır. Hamas tarafından alıkonulan her erkeği, kadını ve çocuğu eve getirmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Gazze'deki Filistinli sivilleri korumak hem ahlaki bir görev hem de stratejik bir zorunluluktur. Amerika Birleşik Devletleri çatışma sırasında sivillerin korunması ve Gazze'ye insani yardım akışının arttırılması için ısrarcı olmaya devam edecektir" diye konuştu.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Amerika Birleşik Devletleri, Lloyd Austin, Tel Aviv, İsrail, Savunma, Uluslararası İlişkiler, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD Savunma Bakanı Austin: İsrail'e desteğimiz sarsılmaz - Son Dakika


11:50
Derbide oynayacak mı? Edin Dzeko'nun MR sonucu belli oldu Derbide oynayacak mı? Edin Dzeko'nun MR sonucu belli oldu
11:37
Batuhan Karacakaya, Acun Ilıcalı'yı hedef aldı: Parasını verdiği insanlara her şeyi söyleyebileceğini zannediyor Batuhan Karacakaya, Acun Ilıcalı'yı hedef aldı: Parasını verdiği insanlara her şeyi söyleyebileceğini zannediyor
11:23
Borusan Gemlik'teki fabrikasını başka ülkeye taşıyor! Dev tesis satılacak Borusan Gemlik'teki fabrikasını başka ülkeye taşıyor! Dev tesis satılacak
11:18
Aboubakar'ı gözden çıkaran Beşiktaş dünya yıldızına formayı giydiriyor Aboubakar'ı gözden çıkaran Beşiktaş dünya yıldızına formayı giydiriyor
11:18
Yanardağın patladığı İzlanda'da acil durum ilan edildi! Lavların yaklaştığı tüm yollar kapatıldı, trafik yasaklandı Yanardağın patladığı İzlanda'da acil durum ilan edildi! Lavların yaklaştığı tüm yollar kapatıldı, trafik yasaklandı
11:10
Ünlü jeolog Üşümezsoy'dan ezber bozan açıklama: Şu an Türkiye'nin en güvenilir yerlerinden biri İstanbul'dur Ünlü jeolog Üşümezsoy'dan ezber bozan açıklama: Şu an Türkiye'nin en güvenilir yerlerinden biri İstanbul'dur
11:07
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 'Yargı' dizisi hakkında RTÜK'e şikayette bulundu Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 'Yargı' dizisi hakkında RTÜK'e şikayette bulundu
11:06
Annesinin yanında ölü bulunan bebekle ilgili korkunç rapor: Kanında uyuşturucu çıktı Annesinin yanında ölü bulunan bebekle ilgili korkunç rapor: Kanında uyuşturucu çıktı

Son Dakika
11:50 Derbide oynayacak mı? Edin Dzeko'nun MR sonucu belli oldu
11:37 Batuhan Karacakaya, Acun Ilıcalı'yı hedef aldı: Parasını verdiği insanlara her şeyi söyleyebileceğini zannediyor
11:23 Borusan Gemlik'teki fabrikasını başka ülkeye taşıyor! Dev tesis satılacak
11:18 Aboubakar'ı gözden çıkaran Beşiktaş dünya yıldızına formayı giydiriyor
11:18 Yanardağın patladığı İzlanda'da acil durum ilan edildi! Lavların yaklaştığı tüm yollar kapatıldı, trafik yasaklandı
11:10 Ünlü jeolog Üşümezsoy'dan ezber bozan açıklama: Şu an Türkiye'nin en güvenilir yerlerinden biri İstanbul'dur
11:07 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 'Yargı' dizisi hakkında RTÜK'e şikayette bulundu
11:06 Annesinin yanında ölü bulunan bebekle ilgili korkunç rapor: Kanında uyuşturucu çıktı
11:01 Dolar/TL 29,08 seviyesinden işlem görüyor
10:56 Altının gramı 1.894 liradan işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2023 12:47:16. #1.12#
SON DAKİKA: ABD Savunma Bakanı Austin: İsrail'e desteğimiz sarsılmaz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement