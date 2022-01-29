Üye Girişi
ABD Savunma Bakanı Austin: Rusya ile çatışma kaçınılmaz değil - Son Dakika

ABD Savunma Bakanı Austin: Rusya ile çatışma kaçınılmaz değil

29.01.2022 10:50
ABD Savunma Bakanı Austin: Rusya ile çatışma kaçınılmaz değil

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley ile düzenlediği ortak basın toplantısında Rusya-Ukrayna krizini değerlendirdi.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley ile düzenlediği ortak basın toplantısında Rusya- Ukrayna krizini değerlendirdi. Austin, Rusya ile çatışmanın kaçınılmaz bir şey olmadığını, diyalog ve diplomasi için hala alan olduğunu belirtti.

ABD Savunma Bakanı Austin, düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Rusya ile çatışma kaçınılmaz değildir. Diplomasi için hala zaman ve yer var. ABD, müttefiklerimiz ve ortaklarımızla birlikte, Rusya'ya krizden uzaklaşma ve daha fazla güvenliğe giden bir yol önerdi. ABD Savunma Bakanlığı bu diplomatik çabaları desteklemeye devam edecek. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik herhangi bir saldırısı veya işgali, yalnızca çatışmayı ateşlemekle kalmayacak, aynı zamanda ulusal egemenlik, toprak bütünlüğü ve kendi kaderini tayin etme gibi temel ilkeleri de ihlal edecektir" dedi.

8 BİN 500 ABD ASKERİ DETAYIBakan Austin ve Genelkurmay Başkanı Milley, 8 bin 500 ABD askerinin henüz hiçbir yere hareket etmediğini, mobilize edilirse bu askerlerin NATO Mukabele Gücü'nün bir parçası olacağını vurguladı. Milley, Rusya'nın 'geri adım atması' gerektiğini belirterek, "Ukrayna sınırında ve Rusya'nın tek Avrupalı müttefiki olan Belarus'ta 100 binden fazla Rus askeri bulunuyor. Ukrayna, Avrupa'nın en büyük ikinci ülkesi ve 44 milyonluk bir nüfusa sahip. Eğer savaş patlak verirse sivil nüfus çok büyük zarar görecektir" dedi."2014'TEN BU YANA 2,7 MİLYAR DOLARLIK SAVUNMA YARDIMI YAPILDI"

Öte yandan Austin, 2014 yılında Rusya'nın Kırım'ı ilhak etmesinin ardından ABD'nin Ukrayna'ya 2,7 milyar dolar değerinde savunma yardımı yaptığını belirtti. Austin, "Bu haftanın başlarında binlerce ABD askerini hazır olma emrine verdik. NATO müdahale kuvvetlerini harekete geçirirse, bu birlikler faaliyete hazır olacak" dedi.


ABD Savunma Bakanı Austin: Rusya ile çatışma kaçınılmaz değil
ABD Savunma Bakanı Austin: Rusya ile çatışma kaçınılmaz değil
YORUMLAR
500

Tam Gemi Şok Denemeleri, Genelkurmay Başkanı, Ukrayna, Rusya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya ABD Savunma Bakanı Austin: Rusya ile çatışma kaçınılmaz değil - Son Dakika Dünya


214 bin TL'ye otomobil aldı, 10 ay sonra gelen telefonla hayatının şokunu yaşadı: Otomobiliniz çalıntı! 214 bin TL'ye otomobil aldı, 10 ay sonra gelen telefonla hayatının şokunu yaşadı: Otomobiliniz çalıntı!         
10:51
Öleceğini anlayan kanser hastası köpeğin son anları! Kaderini gözyaşlarıyla karşıladı Öleceğini anlayan kanser hastası köpeğin son anları! Kaderini gözyaşlarıyla karşıladı         
10:08
Bakan değişikliğiyle ilgili muhalefette ilk yorum Babacan'dan: Otoriter ittifak! Bakan değişikliğiyle ilgili muhalefette ilk yorum Babacan'dan: Otoriter ittifak!         
10:06
Adalet Bakanlığına atanan Bekir Bozdağ'ın 15 Temmuz'daki konuşması yeniden hatırlandı: Bomba da atsanız buradayız! Adalet Bakanlığına atanan Bekir Bozdağ'ın 15 Temmuz'daki konuşması yeniden hatırlandı: Bomba da atsanız buradayız!         
08:40
Son Dakika: TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer görevden alındı, yerine Erhan Çetinkaya atandı Son Dakika: TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer görevden alındı, yerine Erhan Çetinkaya atandı         
08:03
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile genelge! Hurda araçlar toplanarak trafikten men edilecek, 6 ay içinde teslim alınmayanlar satılacak İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile genelge! Hurda araçlar toplanarak trafikten men edilecek, 6 ay içinde teslim alınmayanlar satılacak         
17:18
Kaçırıldı, toplu tecavüze uğradı, saçları kesildi, sokaklarda teşhir edildi! Vicdansızlığın bu kadarı Kaçırıldı, toplu tecavüze uğradı, saçları kesildi, sokaklarda teşhir edildi! Vicdansızlığın bu kadarı         
15:38
Tuzlaspor, Galatasaray'ı farklı yendi: 6-2! Resmi site skor paylaşmaktan kaçındı Tuzlaspor, Galatasaray'ı farklı yendi: 6-2! Resmi site skor paylaşmaktan kaçındı         
15:26
Genç kadın, 5 arkadaşı tarafından öldüresiye dövüldü! Üstüne o görüntülerle tehdit edildi Genç kadın, 5 arkadaşı tarafından öldüresiye dövüldü! Üstüne o görüntülerle tehdit edildi         
14:48
Akaryakıt piyasasını korkutan gelişme: Brent petrol 8 yıl sonra 90 doları gördü! Akaryakıta her an zam gelebilir Akaryakıt piyasasını korkutan gelişme: Brent petrol 8 yıl sonra 90 doları gördü! Akaryakıta her an zam gelebilir         
14:41
Gelecek Partisi'nden İYİ Parti ile yeni ittifak planlarına yalanlama: Olumsuz haberlere itibar etmeyin! Gelecek Partisi'nden İYİ Parti ile yeni ittifak planlarına yalanlama: Olumsuz haberlere itibar etmeyin!         
14:38
Aile meclisi karar verdi, kayınpeder öldürdü! Safure'nin ölümüne böyle karar verildi! Aile meclisi karar verdi, kayınpeder öldürdü! Safure'nin ölümüne böyle karar verildi!         
13:53
Ronaldo'dan sevgilisine büyük jest! Aşk karesi sosyal medyada gündem oldu Ronaldo'dan sevgilisine büyük jest! Aşk karesi sosyal medyada gündem oldu         
13:45
Avukat Mahmutyazıcıoğlu uğurlanıyor! Ece Erken'den erken yiten eşe veda: Keşke ben ölseydim Avukat Mahmutyazıcıoğlu uğurlanıyor! Ece Erken'den erken yiten eşe veda: Keşke ben ölseydim         
12:55
Burak Elmas, Ali Koç'un hayalini gerçekleştirdi! Kimsenin cesaret edemediği devrimi başlattı Burak Elmas, Ali Koç'un hayalini gerçekleştirdi! Kimsenin cesaret edemediği devrimi başlattı         
12:43
Eve gelen fatura çok sinirlendirdi! Seray Sever sosyal medyadan isyan etti: 150 metrekare eve gelen fatura Eve gelen fatura çok sinirlendirdi! Seray Sever sosyal medyadan isyan etti: 150 metrekare eve gelen fatura         
12:09
Vitor Pereira'nın koltuğu sonunda doldu! Löw artık Fenerbahçe'nin yeni hocası Vitor Pereira'nın koltuğu sonunda doldu! Löw artık Fenerbahçe'nin yeni hocası         
12:00

Son Dakika Haberleri
10:50 214 bin TL'ye otomobil aldı, 10 ay sonra gelen telefonla hayatının şokunu yaşadı: Otomobiliniz çalıntı!
10:48 Resmi Gazete'de gereğinin yapılması istendi!! Televizyondaki yabancı uyarlama içerikler için harekete geçiliyor
10:16 3 ay önce evlenen Şevval'in cesedi metruk binada bulundu! 3. kattan düşmüş, yaralı halde donarak can vermiş
10:07 Öleceğini anlayan kanser hastası köpeğin son anları! Kaderini gözyaşlarıyla karşıladı
10:07 Öğretmenden, öğrencilerine 20 dolarlık ders! Tüm sınıf pür dikkat izledi
10:05 Bakan değişikliğiyle ilgili muhalefette ilk yorum Babacan'dan: Otoriter ittifak!
10:04 Abdulhamit Gül'ün istifasını hızlandıran süreç, İmamoğlu'nun MOBESE görüntüleriyle mi ilgili?
10:01 Yıllar önce ilk eşinin ölümüyle yıkılan Hatice'den Ece Erken'e: Bu acıyı yaşamayan bilmez
09:59 Son Dakika! Adalet Bakanlığı'na atanan Bozdağ'dan ayağının tozuyla ilk açıklama: Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum
09:57 Yalnız Kurt sahneye çıktı! İşte ilk bölümde yaşananlar
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2022 10:56:53. #1.11#
SON DAKİKA: ABD Savunma Bakanı Austin: Rusya ile çatışma kaçınılmaz değil - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement