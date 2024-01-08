 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
ABD Savunma Bakanı Austin'in sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

ABD Savunma Bakanı Austin'in sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in sağlık durumuyla ilgili yapılan ek açıklamada, Austin'in Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi'nde yatmaya devam ettiği ancak durumunun iyi olduğu ve günlük operasyonları izlemeye devam ettiği belirtildi. Austin'in taburcu olması için belirli bir tarih olmasa da, durumuyla ilgili güncellemelerin paylaşılacağı ifade edildi.

ABD Savunma Bakanı Austin\'in sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı
08.01.2024 - 10:50,  Güncelleme: 10:56
Abone Ol

ABD Savunma Bakanlığı dün, Savunma Bakanı Lloyd Austin'in sağlık durumuna ilişkin ek açıklama yaptı. Açıklamada, "Gerekli, güvenli iletişim olanaklarına tam erişimi vardır ve Savunma Bakanlığı'nın dünya çapındaki günlük operasyonlarını izlemeye devam etmektedir" denildi.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in 1 Ocak'tan bu yana hastanede tedavi gördüğü ortaya çıkmıştı. Hastanede olduğunun ortaya çıkmasından ardından açıklama yapan Austin, görevinin başına dönmek için sabırsızlandığını ifade ederek, "Kamuoyunun uygun şekilde bilgilendirilmesini sağlayarak daha iyi bir iş çıkarabilirdim" demişti.

ABD Savunma Bakanlığı'ndan Austin'in sağlık durumuna ilişkin yapılan ek açıklamada ise "Savunma Bakanı Lloyd J. Austin, Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi'nde yatmaya devam etmektedir ancak durumu iyi ve morali yerindedir.  Cuma akşamı görevine yeniden başladığından bu yana Bakan operasyonel güncellemeleri almış ve ekibine gerekli yönlendirmeleri yapmıştır. Gerekli güvenli iletişim olanaklarına tam erişimi vardır ve Savunma Bakanlığı'nın dünya çapındaki günlük operasyonlarını izlemeye devam etmektedir. Bakan dün Başkan Biden ile görüşmüştür. Ayrıca Savunma Bakan Yardımcısı Kathleen Hicks, Genelkurmay Başkanı Orgeneral CQ Brown, Jr. ve üst düzey personeli ile de temas halinde olmuştur. Şu anda taburcu olması için belirli bir tarih olmamakla birlikte, bakanın durumuyla ilgili güncellemeler elimize ulaştıkça paylaşmaya devam edeceğiz" denildi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Amerika Birleşik Devletleri, Lloyd Austin, Savunma, Hastane, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD Savunma Bakanı Austin'in sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı - Son Dakika


11:14
Yine penaltı kaçırdı! Fenerbahçeli taraftarların Tadic'ten tek bir isteği var Yine penaltı kaçırdı! Fenerbahçeli taraftarların Tadic'ten tek bir isteği var
10:50
Bahçeli, Murat Kurum'u arayıp tebrik etti Bahçeli, Murat Kurum'u arayıp tebrik etti
10:44
Anlaşma tamam! Mbappe Real Madrid yolunda Anlaşma tamam! Mbappe Real Madrid yolunda
10:38
Gram altın 1.950 liradan satılıyor Gram altın 1.950 liradan satılıyor
10:33
Mikdat Kadıoğlu 'diploması sahte' dedi, hava tahmincisi Kerem Ökten'den küfürlü paylaşım geldi Mikdat Kadıoğlu "diploması sahte" dedi, hava tahmincisi Kerem Ökten'den küfürlü paylaşım geldi
10:15
'Sakat mısın?' sorusuna Davinson Sanchez'den görülmemiş tepki "Sakat mısın?" sorusuna Davinson Sanchez'den görülmemiş tepki
10:12
Hapisteki Dilan Polat'ın yeni şubesi açıldı! ''Enerci'' şarkısıyla dans edip eğlendiler Hapisteki Dilan Polat'ın yeni şubesi açıldı! ''Enerci'' şarkısıyla dans edip eğlendiler
10:07
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Karla Mahsur Kalan Vatandaşları Kurtardı Antalya Büyükşehir Belediyesi, Karla Mahsur Kalan Vatandaşları Kurtardı

Son Dakika
11:14 Yine penaltı kaçırdı! Fenerbahçeli taraftarların Tadic'ten tek bir isteği var
10:50 Bahçeli, Murat Kurum'u arayıp tebrik etti
10:44 Anlaşma tamam! Mbappe Real Madrid yolunda
10:38 Gram altın 1.950 liradan satılıyor
10:33 Mikdat Kadıoğlu "diploması sahte" dedi, hava tahmincisi Kerem Ökten'den küfürlü paylaşım geldi
10:15 "Sakat mısın?" sorusuna Davinson Sanchez'den görülmemiş tepki
10:12 Hapisteki Dilan Polat'ın yeni şubesi açıldı! ''Enerci'' şarkısıyla dans edip eğlendiler
10:04 ''Pandemi hortladı'' diyen CHP'li vekilden Bakan Koca'ya: Yoğun bakım doluluk oranları hangi seviyede?
10:07 Antalya Büyükşehir Belediyesi, Karla Mahsur Kalan Vatandaşları Kurtardı
09:55 Hakan Fidan'la Yılmaz Tunç'un fotoğrafında "telefon" detayı! Herkes aynı yorumu yapıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2024 11:31:40. #1.12#
SON DAKİKA: ABD Savunma Bakanı Austin'in sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement