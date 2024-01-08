ABD Savunma Bakanı Austin\'in sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı

ABD Savunma Bakanlığı dün, Savunma Bakanı Lloyd Austin'in sağlık durumuna ilişkin ek açıklama yaptı. Açıklamada, "Gerekli, güvenli iletişim olanaklarına tam erişimi vardır ve Savunma Bakanlığı'nın dünya çapındaki günlük operasyonlarını izlemeye devam etmektedir" denildi.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in 1 Ocak'tan bu yana hastanede tedavi gördüğü ortaya çıkmıştı. Hastanede olduğunun ortaya çıkmasından ardından açıklama yapan Austin, görevinin başına dönmek için sabırsızlandığını ifade ederek, "Kamuoyunun uygun şekilde bilgilendirilmesini sağlayarak daha iyi bir iş çıkarabilirdim" demişti.

ABD Savunma Bakanlığı'ndan Austin'in sağlık durumuna ilişkin yapılan ek açıklamada ise "Savunma Bakanı Lloyd J. Austin, Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi'nde yatmaya devam etmektedir ancak durumu iyi ve morali yerindedir. Cuma akşamı görevine yeniden başladığından bu yana Bakan operasyonel güncellemeleri almış ve ekibine gerekli yönlendirmeleri yapmıştır. Gerekli güvenli iletişim olanaklarına tam erişimi vardır ve Savunma Bakanlığı'nın dünya çapındaki günlük operasyonlarını izlemeye devam etmektedir. Bakan dün Başkan Biden ile görüşmüştür. Ayrıca Savunma Bakan Yardımcısı Kathleen Hicks, Genelkurmay Başkanı Orgeneral CQ Brown, Jr. ve üst düzey personeli ile de temas halinde olmuştur. Şu anda taburcu olması için belirli bir tarih olmamakla birlikte, bakanın durumuyla ilgili güncellemeler elimize ulaştıkça paylaşmaya devam edeceğiz" denildi.