ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin Prostat Kanseri Operasyonu Geçirdi

ABD Savunma Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada Savunma Bakanı Lloyd Austin'in prostat kanseri olduğu ve bununla ilgili operasyon geçirdiğini açıkladı.

ABD Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Savunma Bakanı Lloyd Austin'in prostat kanseri ile ilgili geçirdiği operasyon sonrası sürecin sorunsuz ilerlediği ve ertesi sabah evine döndüğü ifade edildi. Kanserin erken teşhisiyle birlikte herhangi bir sorun yaşanmadığına ve hastalığın seyrinin mükemmel ilerlediğine dikkat çekildi.

Açıklamada, "Bakan Austin'in rutin olarak önerilen sağlık taramasının bir parçası olarak, düzenli prostat spesifik antijen (PSA) gözetiminden geçmiştir. Aralık 2023 başlarında laboratuvar değerlendirmesindeki değişiklikler, tedavi gerektiren prostat kanseri tespit etti. 22 Aralık 2023'te sağlık ekibiyle görüştükten sonra Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezine yatırıldı ve prostat kanserini tedavi etmek ve iyileştirmek için prostatektomi adı verilen minimal invaziv bir cerrahi prosedür uygulandı. Bu işlem sırasında genel anestezi altındaydı. Bakan Austin ameliyattan sonra sorunsuz bir şekilde iyileşti ve ertesi sabah evine döndü. Prostat kanseri erken teşhis edildi ve prognozu (hastalığın seyri) mükemmel" ifadeleri kullanıldı.