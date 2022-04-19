ABD Savunma Bakanlığı: Donbass'ta 76 Rus taburu bulunuyor - Son Dakika
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ABD Savunma Bakanlığı: Donbass'ta 76 Rus taburu bulunuyor

19.04.2022 11:49
ABD Savunma Bakanlığı: Donbass'ta 76 Rus taburu bulunuyor

ABD Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Donbass bölgesinde ve ülkenin güneydoğusunda 76 Rus taburunun bulunduğunu, bunların 11'inin son birkaç günde eklendiğini duyurdu.

ABD Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Donbass bölgesinde ve ülkenin güneydoğusunda 76 Rus taburunun bulunduğunu, bunların 11'inin son birkaç günde eklendiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ukrayna içindeki (Donbass) toplam Rus taburlarının sayısı 76'ya kadar çıkıyor. Son birkaç günde 11 tabur eklendi. Şu anda tam olarak nerede oldukları söylenemiyor ancak tüm bu taburlar doğuda ve güneyde bulunuyor. Kuzeyde, Ruslar Harkiv civarını bombalamaya devam ediyor. Ukrayna'nın İzyum kentinin güneyi ve güneydoğusunda da çatışmalar devam ediyor" denildi.

KARA KÖPRÜSÜ OLUŞTURMA PLANINisan ayının başında düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesi basın mensuplarına konuşan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Putin'in amacı, Donbass'ın tamamını kontrol etmeye çalışmak ve Donbass ile Rusya arasında bir kara köprüsü kurmaktır. Başkan Putin'in tüm Ukrayna'yı kontrol etme arzusundan vazgeçtiğine dair hiçbir belirti görmedik. Bu yüzden hazırlıklı olmamız gerekiyor. Bu uzun bir süre devam edebilir" ifadelerini kullanmıştı.

Rusya'nın doğu ve güneyden başlattığı taarruzda Mariupol, Odessa ve Mıkolayiv kentlerinin kilit kentler olduğu düşünülüyor.


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Kaynak: DHA

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