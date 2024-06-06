ABD Savunma Bakanlığı: Gazze'deki geçici iskele 230 milyon dolara mal oldu - Son Dakika
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ABD Savunma Bakanlığı: Gazze'deki geçici iskele 230 milyon dolara mal oldu

ABD Savunma Bakanlığı Basın Sözcüsü Yardımcısı Sabrina Singh, Gazze kıyısına kurulan ve hasar görmesinin ardından tamir işlemleri süren geçici iskelenin maliyetinin 230 milyon dolar olduğunu açıkladı. İskelenin faaliyete başlaması için henüz net bir tarih bulunmamaktadır.

06.06.2024 10:01
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ABD Savunma Bakanlığı Basın Sözcüsü Yardımcısı Sabrina Singh, Gazze kıyısına kurulan ve hasar görmesinin ardından tamir işlemleri süren geçici iskelenin maliyetinin 230 milyon dolar olduğunu açıkladı.

ABD Savunma Bakanlığı Basın Sözcüsü Yardımcısı Singh, ilk değerlendirmelere göre iskelenin 320 milyon dolarlık bir maliyeti olacağının düşünüldüğünü ancak son değerlendirmelerde maliyetin 230 milyon dolar olduğunu belirtti. Singh, "Bu insani deniz koridorunu ilk duyurduğumuzda maliyetin yaklaşık 320 milyon dolar olacağını tahmin etmiştik. Ancak, son maliyet değerlendirmemiz beklenenden daha düşük olarak yaklaşık 230 milyon dolar olarak gerçekleşti" dedi.

İSKELENİN FAALİYETE BAŞLAMASI İÇİN NET BİR TARİH YOK

Singh, hasar gören iskelenin tamirinin sürdüğünü, insani yardım geçişinin yeniden başlamasıyla ilgili henüz net bir tarih olmadığını söyledi. Singh, "Bu hafta başında da belirttiğimiz gibi, iskeleyi hafta sonunda Gazze'ye yeniden demirleyebileceğimizi umuyoruz. Şu anda elimde kesin bir tarih yok, ancak bu tarih yaklaştığında ya da bir duyuru yapmamız gerektiğinde elbette sizi bilgilendirmeye devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya ABD Savunma Bakanlığı: Gazze'deki geçici iskele 230 milyon dolara mal oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: ABD Savunma Bakanlığı: Gazze'deki geçici iskele 230 milyon dolara mal oldu - Son Dakika
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