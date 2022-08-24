ABD, Ukrayna'ya gönderilecek silahları kargo uçağına yükledi - Son Dakika
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ABD, Ukrayna'ya gönderilecek silahları kargo uçağına yükledi

24.08.2022 10:49
ABD, Ukrayna'ya gönderilecek silahları kargo uçağına yükledi

ABD Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya yardım paketi kapsamındaki silahları, Philadelphia kenti yakınlarındaki McGuire-Dix-Lakehurst üssünde kargo uçağına yükledi.

ABD Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya yardım paketi kapsamındaki silahları, Philadelphia kenti yakınlarındaki McGuire-Dix-Lakehurst üssünde kargo uçağına yükledi.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, silah yardımı kapsamında yaptığı açıklamada, "Çalışma devam ediyor. Asla durmayacak. Personelimiz, Ukrayna halkının ülkelerini savunmak için ihtiyaç duydukları donanıma sahip olduğundan emin olmak için gece gündüz çalışıyor" dedi.

ABD'DEN 3 MİLYAR DOLARLIK SİLAH YARDIMIABD'nin Ukrayna'ya 3 milyar dolarlık silah yardımı daha yapacağı açıklandı. Beyaz Saray'ın bugün içinde silah yardımı kararını açıklamasının beklendiği duyuruldu. Bu silah yardım paketiyle birlikte ABD, Ukrayna'ya 10 milyar dolarlık silah yardımı yapmış olacak.PUTİN, ABD'Yİ SAVAŞI KÖRÜKLEMEKLE SUÇLAMIŞTI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçen hafta Moskova Uluslararası Güvenlik Konferansı'nda yaptığı konuşmada, ABD'yi Ukrayna savaşını körüklemekle suçlamıştı. Putin, ABD'nin birçok ülkenin iç işlerine karışarak, bu ülkeleri kendisine boyun eğdirmeye çalıştığını belirterek, benzer bir denemeyi Çin'e karşı Tayvan'da da yaptığını vurgulamıştı.


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ABD'den Ukrayna'daki vatandaşlarına acil uyarı: Ülkeden hemen ayrılın ABD'den Ukrayna'daki vatandaşlarına acil uyarı: Ülkeden hemen ayrılın ABD, Ukrayna'ya 3 milyar dolarlık askeri yardım paketi açıklayacak ABD, Ukrayna'ya 3 milyar dolarlık askeri yardım paketi açıklayacak
Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya ABD, Ukrayna'ya gönderilecek silahları kargo uçağına yükledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: ABD, Ukrayna'ya gönderilecek silahları kargo uçağına yükledi - Son Dakika
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