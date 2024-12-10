ABD: Suriye halkı Esad'ı ülkeye geri getirip yargılamak istiyor - Son Dakika
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Dünya

ABD: Suriye halkı Esad'ı ülkeye geri getirip yargılamak istiyor

ABD: Suriye halkı Esad\'ı ülkeye geri getirip yargılamak istiyor

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mathew Miller, Suriye'deki patlamalara ilişkin ''Esad'a ait kimyasal silahların bulunduğu depolar imha edildi'' açıklamasında bulundu. Sözcü ayrıca ''Suriye halkı Esad'ı ülkeye geri getirip yargılamak istiyor'' ifadelerini kullandı.

10.12.2024 00:36
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mathew Miller, Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinin ardından yaşanan gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

"SURİYELİLER ESAD'I YARGILAMAK İSTİYOR"

Suriye'deki patlamalara ilişkin "Esad'a ait kimyasal silahların bulunduğu depolar imha edildi" açıklamasında bulunan Miller, "Suriye halkı Esad'ı ülkeye geri getirip yargılamak istiyor" ifadelerini kullandı.

"YPG MÜTTEFİKİMİZ"

Sözcü ayrıca "PKK/ YPG politikamızda bir değişiklik yok. Onlar IŞİD ile mücadeledeki önemli bir ortağımız. IŞİD'den gelebilecek her türlü tehdide karşı İsrail, Ürdün ve Irak'ı destekleyeceğiz. IŞİD'in mevcut anı istismar ederek terör saldırıları başlatmasına izin vermeyeceğiz" diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmalar yoğunlaştı. Gruplar, 30 Kasım-7 Aralık tarihleri arasında Halep, Idlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurdu. Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çöktü.

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Son Dakika Dünya ABD: Suriye halkı Esad'ı ülkeye geri getirip yargılamak istiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Gursel kalen:
    Suriye halkı Esad’ı mumla arayacak. 4 7 Yanıtla
  • Galatasaray 1905:
    nah getireceksin sıra erdoganda ne yargılaması 5 4 Yanıtla
  • Çelikk:
    Biraz zor 4 1 Yanıtla
  • Komutan Logard:
    Eğer YPG yi desteklerseniz. Irak ın Saddam heykellerini yıkıpta sonra pişman olduğu gibi olursunuz.Esad’ı yargılamanız imkansız.Amerikanın oyununa gelip iç savaş çıkarmasaydınız böyle olmazdı.Rusya ve İran Esad ı kimseye yedirmez. 4 1 Yanıtla
  • Anilkan Yildiz:
    Saddamı astınız dahamı iyi oldu Irak??? Kaddafiyi linc ettiniz dahamı iyi oldu Libya?? Esad’ı kovdurdunuz akrabalarını astınız dahamı iyi olacak sanıyorsunuz Suriye??? 0 0 Yanıtla
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