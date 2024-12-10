ABD: Suriye halkı Esad\'ı ülkeye geri getirip yargılamak istiyor

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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mathew Miller, Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinin ardından yaşanan gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

"SURİYELİLER ESAD'I YARGILAMAK İSTİYOR"

Suriye'deki patlamalara ilişkin "Esad'a ait kimyasal silahların bulunduğu depolar imha edildi" açıklamasında bulunan Miller, "Suriye halkı Esad'ı ülkeye geri getirip yargılamak istiyor" ifadelerini kullandı.

"YPG MÜTTEFİKİMİZ"

Sözcü ayrıca "PKK/ YPG politikamızda bir değişiklik yok. Onlar IŞİD ile mücadeledeki önemli bir ortağımız. IŞİD'den gelebilecek her türlü tehdide karşı İsrail, Ürdün ve Irak'ı destekleyeceğiz. IŞİD'in mevcut anı istismar ederek terör saldırıları başlatmasına izin vermeyeceğiz" diye konuştu.