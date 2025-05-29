ABD Suriye Özel Temsilcisi: Trump Suriye\'yi teröre destek veren ülkeler listesinden çıkaracak

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Thomas Barack, "Başkan Donald Trump, yakında Suriye'yi teröre destek veren ülkeler listesinden çıkaracak" açıklamasında bulundu.
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Thomas Barack, Suriye'nin başkenti Şam'da bulunan ABD büyükelçilik konutunda, Al-Arabiya kanalına açıklamada bulundu.
Ülkesinin bayrağını göndere çekme töreni için Suriye'de bulunan Barrack,yaptığı açıklamada "Başkan Donald Trump, yakında Suriye'yi teröre destek veren ülkeler listesinden çıkaracak" diyen Barrack, Trump'ın amacının "Suriye'deki mevcut hükümeti güçlendirmek" olduğunu kaydetti.
Barrack ayrıca, Washington'un, yaptırımların etkilerini ortadan kaldırmak için "Suriye'de ticareti teşvik etmek" için çalışacağını açıkladı.
Başkent Şam'ın Ebu Rummene Mahallesi'nde bulunan ABD büyükelçilik konutunda, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Şeybani'nin katılımıyla düzenlenen törende, Washington'un Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Thomas Barrack ülkesinin bayrağını göndere çekti.
ABD'nin Şam Büyükelçiliği, faaliyetlerini 2012'de güvenlik gerekçesiyle durdurmuştu.
Öte yandan geçtiğimiz günlerde ABD'nin Suriye'ye uyguladığı yaptırımlar resmen kaldırılmıştı.
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