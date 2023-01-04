ABD'den Türkiye-Suriye görüşmesi hakkında ilk yorum: Politikamız değişmedi, desteklemiyoruz

Türkiye geçtiğimiz günlerde, Rusya ve Suriye Savunma Bakanları arasındaki 3'lü görüşme gerçekleştirmişti. ABD tarafından da bu görüşmeye ilişkin ilk açıklama geldi.

"ESAD REJİMİNE DESTEK VEREN ÜLKELERİ DESTEKLEMİYORUZ"

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price günlük basın toplantısında, Türkiye ve Suriye'nin görüşmesi sorulması üzerine, "Söyleyebileceğim tek şey politikamız değişmedi. Acımasız diktatör Beşar Esad'ı eski durumuna döndürmek için ilişkilerini iyileştiren veya destek veren ülkeleri desteklemiyoruz. Devletleri, Suriye halkına zulüm etmeye devam eden Esad rejiminin son 12 yıldaki korkunç insan hakları sicilini ve yıllardır acı çeken Suriye halkının insani yardıma erişimi engellemeye devam etmesini dikkate alma çağrısında bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

"ESAD İLE İLİŞKİLERİ İYİLEŞTİRMENİN ZAMANI DEĞİL"

ABD'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararına desteklerinin devam ettiğini belirten Price, Suriye'de kalıcı bir siyasi çözüm için BM ve diğer ortaklarla çalışmaya devam edeceklerini dile getirdi. Görüşmeye ilişkin Türkiye ile temas kurup kurmadıkları sorusuna ise Price, "Tüm müttefiklerimize ve ortaklarımıza, (Esad rejimi ile) ilişkileri normalleştirmenin zamanı olmadığını, ilişkileri ilerletmenin zamanı olmadığını ve ülkelerin, Esad rejiminin neden olduğu korkunç insan hakları siciline dikkat etmesi gerektiğini açıkça belirttik" yanıtını verdi.

"BÖYLE BİR NORMALLEŞMEYE KARŞILAR"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da dün yaptığı açıklamada ABD'nin tavrı hakkında, "ABD'den bize "Bunlarla neden görüşüyorsunuz ya da ne oluyor" diye herhangi bir şey gelmedi. Ama böyle bir normalleşmeye karşı olduklarını da anlıyoruz. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün bir basın mensubunun sorusuna verdiği cevaptan da bunu görüyoruz. Ama yıllardır izlenen politikaların bir neticeye varmadığını ABD'nin de görmesi lazım. Sonuçta bu iç savaşı durdurmak lazım. Bunun yolunun da muhalefetin hilafına olmayacağını söylüyoruz. Yani muhalefete rağmen bir normalleşme ya da görüşme olmaz. Zaten görüşmelerin amacı bu" dedi.