ABD'den Türkiye-Suriye görüşmesi hakkında ilk yorum: Politikamız değişmedi, desteklemiyoruz - Son Dakika
Üye Girişi

ABD'den Türkiye-Suriye görüşmesi hakkında ilk yorum: Politikamız değişmedi, desteklemiyoruz

04.01.2023 10:46

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Türkiye- Suriye görüşmesine dair değerlendirmede bulundu. Price, "Politikamız değişmedi. Beşar Esad'ı eski durumuna döndürmek için ilişkilerini iyileştiren ülkeleri desteklemiyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiye geçtiğimiz günlerde, Rusya ve Suriye Savunma Bakanları arasındaki 3'lü görüşme gerçekleştirmişti. ABD tarafından da bu görüşmeye ilişkin ilk açıklama geldi.

"ESAD REJİMİNE DESTEK VEREN ÜLKELERİ DESTEKLEMİYORUZ"

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price günlük basın toplantısında, Türkiye ve Suriye'nin görüşmesi sorulması üzerine, "Söyleyebileceğim tek şey politikamız değişmedi. Acımasız diktatör Beşar Esad'ı eski durumuna döndürmek için ilişkilerini iyileştiren veya destek veren ülkeleri desteklemiyoruz. Devletleri, Suriye halkına zulüm etmeye devam eden Esad rejiminin son 12 yıldaki korkunç insan hakları sicilini ve yıllardır acı çeken Suriye halkının insani yardıma erişimi engellemeye devam etmesini dikkate alma çağrısında bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

"ESAD İLE İLİŞKİLERİ İYİLEŞTİRMENİN ZAMANI DEĞİL"

ABD'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararına desteklerinin devam ettiğini belirten Price, Suriye'de kalıcı bir siyasi çözüm için BM ve diğer ortaklarla çalışmaya devam edeceklerini dile getirdi. Görüşmeye ilişkin Türkiye ile temas kurup kurmadıkları sorusuna ise Price, "Tüm müttefiklerimize ve ortaklarımıza, (Esad rejimi ile) ilişkileri normalleştirmenin zamanı olmadığını, ilişkileri ilerletmenin zamanı olmadığını ve ülkelerin, Esad rejiminin neden olduğu korkunç insan hakları siciline dikkat etmesi gerektiğini açıkça belirttik" yanıtını verdi.

"BÖYLE BİR NORMALLEŞMEYE KARŞILAR"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da dün yaptığı açıklamada ABD'nin tavrı hakkında, "ABD'den bize "Bunlarla neden görüşüyorsunuz ya da ne oluyor" diye herhangi bir şey gelmedi. Ama böyle bir normalleşmeye karşı olduklarını da anlıyoruz. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün bir basın mensubunun sorusuna verdiği cevaptan da bunu görüyoruz. Ama yıllardır izlenen politikaların bir neticeye varmadığını ABD'nin de görmesi lazım. Sonuçta bu iç savaşı durdurmak lazım. Bunun yolunun da muhalefetin hilafına olmayacağını söylüyoruz. Yani muhalefete rağmen bir normalleşme ya da görüşme olmaz. Zaten görüşmelerin amacı bu" dedi.

YORUMLAR
500
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, 'Erdoğan, Esad ile görüşecek mi?' sorusuna verdiği cevapla kapıyı açık bıraktı Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, 'Erdoğan, Esad ile görüşecek mi?' sorusuna verdiği cevapla kapıyı açık bıraktı AK Parti'li Çelik: Seçim tarihine ilişkin değerlendirme yapılıyor AK Parti'li Çelik: Seçim tarihine ilişkin değerlendirme yapılıyor

Esed Rejimi, Türkiye, Suriye, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD'den Türkiye-Suriye görüşmesi hakkında ilk yorum: Politikamız değişmedi, desteklemiyoruz - Son Dakika


Son Dakika
10:44 Bakan Nebati, "Orta Gelirliye Yönelik Konut Kampanyası"nın detaylarını açıklandı: Peşinat yüzde 10 olacak, alınan konut 5 yıl satılamayacak
10:40 İBB Başkanı İmamoğlu belge paylaştı: AK Partili belediye başkanı arkadaşlarım kusura bakmasınlar
10:21 ABD'den Türkiye-Suriye görüşmesi hakkında ilk yorum: Politikamız değişmedi, desteklemiyoruz
10:21 Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye çarpıcı gönderme: Derdi adalet olmayanlar ayrıcalığını aldı
10:11 Şahan Gökbakar cevapladı: Milletvekili olmayı düşünüyor musun?
09:53 Ölen minibüsçünün vurulma anları görüntülendi! Tır şoförünün ilk ifadesi ortaya çıktı
09:42 AK Partili Şamil Tayyar: Memur da emekli de maaşlarına yapılan zam sonrası mutlu değil
09:38 Mersin'de 20 yıllık sahte diş hekimi tutuklandı
09:29 Hikayesinin çalıntı olduğu iddia edilmişti! Uraz Kaygılaroğlu, Kadir Doğulu'yu tiye aldı
09:19 Tezgahlarda yerini alan kirazın fiyatı gram altını solladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2023 11:03:32. #1.12#
SON DAKİKA: ABD'den Türkiye-Suriye görüşmesi hakkında ilk yorum: Politikamız değişmedi, desteklemiyoruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement