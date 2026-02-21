"ABD uçakları, İran'a saldırı için Ürdün'e konuşlandı" iddiası - Son Dakika
"ABD uçakları, İran'a saldırı için Ürdün'e konuşlandı" iddiası

"ABD uçakları, İran'a saldırı için Ürdün'e konuşlandı" iddiası
21.02.2026 22:09
ABD'nin İran'a olası saldırısını tüm dünya endişeyle beklerken, ABD savaş uçaklarının Ürdün'deki hava üssüne konuşlandığı öğrenildi. İran'a saldırıda Ürdün topraklarının kullanılma ihtimaline karşı açıklama yapan Ürdün ise, bunun gerçekleşmeyeceğini söyledi.

Ürdün topraklarının, İran'a yönelik herhangi bir askeri saldırı için kullanılmayacağı belirtildi.

"İRAN'I VURACAK UÇAKLAR ÜRDÜN'DE KONUŞLANDI" İDDİASI

ABD ve İran arasında haftalardır gerilim düşmezken, savaş ihtimali daha fazla konuşulmaya başlandı. Washington'un Tahran'a her an saldırı düzenlemesi beklenirken, dikkat çeken bir gelişme yaşandı. ABD savaş uçakları, Ürdün'deki hava üssüne konuşlandı. ABD basını, uçakların İran'ı vurmak için bu hava üssünden kalkacağını iddia etti.

ÜRDÜN: TOPRAKLARIMIZ, İRAN'A YÖNELİK BİR SALDIRI İÇİN KULLANILMAYACAK

Ürdün devlet televizyonu El-Memleke'de, ismi açıklanmayan Ürdünlü bir yetkilinin ABD basınından The New York Times gazetesine verdiği demece dair habere yer verildi.

Habere göre, "Ürdün toprakları, İran'a yönelik bir saldırı için kullanılmayacak." ifadelerini kullanan yetkili, ülkesinin ABD ile İran arasında süren mevcut müzakerelerin bölgeyi savaştan uzak tutacak siyasi bir anlaşmayla sonuçlanmasını umduğunu kaydetti.

"ÜRDÜN'DEKİ ABD VARLIĞI, SAVUNMA ANLAŞMASI ÇERÇEVESİNDE BULUNUYOR"

İsimleri açıklanmayan diğer Ürdünlü yetkililer de The New York Times gazetesine, Ürdün'deki ABD askeri varlığının, ABD ile Ürdün arasındaki savunma anlaşmaları çerçevesinde bulunduğunu söyledi.

Gazete ayrıca, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerin, Washington ile Tahran arasında savaşı önlemek ve diplomatik bir çözüme ulaşmak amacıyla yürütülen müzakereleri desteklediğini yazdı.

El-Memleke televizyonunun aktardığına göre, yine adı açıklanmayan başka yetkililer de söz konusu ülkelerin topraklarının, Tahran'a yönelik herhangi bir askeri operasyon için çıkış noktası olarak kullanılmasını istemediklerini belirtti.

The New York Times gazetesinde, Ürdün'deki Muvakkaf el-Salti Hava Üssü'nde önemli ABD askeri hazırlıklarına ilişkin haber yer almıştı. Gazetenin haberinde, ABD'ye ait askeri bölgelerde hareketlilik yaşandığı ve savaş uçakları ile askeri teçhizat yığınağı yapıldığı kaydedilmişti.

Ürdünlü kaynaklar, gazeteye verdikleri demeçte, savaş uçakları ve teçhizatın ABD ile yapılan bir savunma anlaşmasının parçası olarak oraya konuşlandırıldığını belirtmişti. Kaynaklar, Ürdün'ün İran'ın kendi topraklarından saldırıya uğramasına izin vermeyeceğini söylemişti.

Söz konusu haber, başta Ürdün devlet televizyonu El-Memleke kanalı gibi Ürdün'ün ana akım medyasında da yer bulmuştu.

Kaynak: AA

Güncel, Dünya, Ürdün, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya 'ABD uçakları, İran'a saldırı için Ürdün'e konuşlandı' iddiası - Son Dakika

