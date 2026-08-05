ABD Ukrayna'nın Patriot Füze Üretimini Görüşüyor - Son Dakika
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ABD Ukrayna'nın Patriot Füze Üretimini Görüşüyor

ABD Ukrayna\'nın Patriot Füze Üretimini Görüşüyor
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ABD, Ukrayna'nın Patriot PAC-3 üretimi için görüşmelere devam ediyor; Trump'ın çelişkili açıklamaları sürüyor.

(ANKARA) - ABD yönetimi, Başkan Donald Trump'ın konuya ilişkin farklı açıklamalarına rağmen Ukrayna'nın Patriot PAC-3 üretmesine yönelik görüşmeleri sürdürüyor. ABD'nin NATO Daimi Temsilcisi Matthew Whitaker'ın öncülük ettiği görüşmelerde, füze parçalarının Ukrayna'da üretilerek Almanya'da monte edilmesi ve Kiev'in daha düşük maliyetli PAC-3 ACE programına dahil edilmesi seçenekleri değerlendiriliyor.

Batı medyasına konuşan kaynaklar, Washington'ın, Kiev'in Rus saldırılarına karşı ihtiyaç duyduğu Patriot füzelerinin üretimi için temasları sürdürdüğünü belirtti. Görüşmelerde, Ukrayna'nın mevcut bir ABD-Avrupa Lockheed Martin üretimi Patriot programına dahil edilmesi veya PAC-3'ün daha düşük maliyetli bir türü olan PAC-3 ACE'in üretimine izin verilmesi de değerlendiriliyor. Bu temaslar, ABD Başkanı Donald Trump'ın önce Ukrayna'ya Patriot üretim lisansı verileceğini açıklaması, ancak sonrasında bu konuda anlaşmaya varılmadığını söylemesinin ardından geldi.

ABD Başkanı Donald Trump, NATO Liderler Zirvesi için geldiği Ankara'da Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile yaptığı görüşmelerde Ukrayna'ya Patriot sisteminde kullanılan balistik füze önleyicisi PAC-3'ün üretim lisansının verileceğini açıklamıştı. Ancak Beyaz Saray'daki görüşmenin ardından geçen hafta farklı bir tutum sergileyen Trump, bu konuda anlaşmaya varılmadığını belirterek, ABD'nin "birilerinin bu füzeleri üretmesine izin verirken çok dikkatli olması gerektiğini" söyledi.

Trump'ın açıklamalarının Zelenskiy dahil birçok kişide şaşkınlık yarattığı bildirildi. Zelenskiy, daha sonra ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ile yaptığı telefon görüşmesinde Ukrayna'nın savunma ihtiyacını vurguladı. Vance ise devlet başkanları arasında varılan anlaşmalara uyulacağı konusunda güvence verdi.

Zelenskiy, 1 Ağustos'ta ülkenin Patriot önleme füzelerinin tükendiğini, Moskova'nın aynı gün fırlattığı 27 balistik füzenin yalnızca birinin düşürülebildiğini söyledi.

Görüşmelere ABD'nin NATO Daimi Temsilcisi Matthew Whitaker öncülük ediyor. Geçen ay Kiev'e giden Whitaker, Ukraynalı yetkililer ve savunma sanayisi temsilcileriyle seçenekleri değerlendirdi. Kaynaklardan biri, "Görüşmelerin durdurulmasına yönelik herhangi bir talimat verilmedi" diyerek temasların ABD'li silah üreticileri ve askeri yetkililerle sürdüğünü belirtti.

Trump yönetiminden üst düzey bir yetkili, olası savunma sanayisi iş birliğinde ABD teknolojisinin güvenliğinin öncelikli olması gerektiğini söyledi. Beyaz Saray konuya ilişkin yorum yapmazken, Ukrayna'nın Washington Büyükelçiliği de yorum talebine yanıt vermedi.

ABD'li bir yetkili, en uygulanabilir seçeneğin parçaların Ukrayna'da üretilip Almanya'da monte edilmesi olduğunu söyledi. Kiev'in Lockheed Martin'in düşük maliyetli PAC-3 ACE programına katılması da gündemde. Ancak bir anlaşmaya varılsa bile yeni füzelerin teslimatının en az bir yıl süreceği, yeni üretim hatlarının ise üç ila yedi yılda faaliyete geçebileceği belirtiliyor.

Kaynak: ANKA

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD Ukrayna'nın Patriot Füze Üretimini Görüşüyor - Son Dakika

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