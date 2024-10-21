ABD, Ukrayna\'nın Yanında

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ABD Savunma Bakanı Austin, "ABD ve müttefiklerimiz uzun vadede Ukrayna'nın yanında olmaya kararlılar" dedi.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Savunma Bakanı Lloyd James Austin, resmi temaslarda bulunmak üzere Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitti. Austin, ABD ile NATO'nun özgür ve egemen bir Ukrayna'ya yönelik uzun vadeli taahhütlerini yineleyerek, Kiev ziyaretinin ABD'nin uluslararası toplumla birlikte Ukrayna'nın yanında olmaya devam edeceğini gösterdiğini belirtti.

ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) yapılan açıklamada, Austin'in ziyareti kapsamında Ukrayna hükümetinden yetkililerle bir araya geleceği bildirildi. Açıklamada ayrıca Bakan Austin'in ziyaretinin sonunda konuşma yapacağı ve 'Ukrayna Savaşı'nın, ABD'nin güvenliği için neden önemli olduğu'nu aktaracağı kaydedildi.