ABD ve Çin Ticaret Anlaşmasında Uzlaşma - Son Dakika
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Dünya

ABD ve Çin Ticaret Anlaşmasında Uzlaşma

11.06.2025 13:40
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ABD ve Çin, ticaret ateşkesini yeniden canlandıracak çerçeve anlaşmasında uzlaştı, süreleri 10 Ağustos.

(ANKARA) - ABD ve Çin, ticaret ateşkesini yeniden canlandırmayı ve kritik mineraller üzerindeki ihracat kısıtlamalarını kaldırmayı hedefleyen bir çerçeve anlaşma üzerinde uzlaştı. Ancak kalıcı çözümler konusunda derin görüş ayrılıkları sürerken, tarafların kapsamlı bir anlaşmaya varmak için 10 Ağustos'a kadar süresi bulunuyor.

ABD'li ve Çinli yetkililer, dün ticaret ateşkesini yeniden rayına oturtacak ve Çin'in nadir toprak elementlerine yönelik ihracat kısıtlamalarını kaldıracak bir çerçeve üzerinde anlaştıklarını açıkladı. Ancak ABD basınında yer alan yorumlara göre, anlaşmada, uzun süredir devam eden ticaret anlaşmazlıklarının kalıcı bir çözüme kavuşacağına ilişkin çok fazla işaret verilmedi.

Londra'da iki gün süren yoğun müzakerelerin ardından, ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu çerçeve anlaşmasının geçen ay Cenevre'de varılan ve karşılıklı olarak "ezici" seviyedeki üç haneli tarifelerin hafifletilmesini hedefleyen mutabakatın somutlaştırılmış hali olduğunu belirtti.

Ancak Cenevre Anlaşması, Çin'in kritik minerallerin ihracatına devam eden kısıtlamaları nedeniyle sekteye uğradı. Bu durum, Trump yönetiminin, Çin'e yarı iletken tasarım yazılımı, uçak ve diğer ürünlerin sevkiyatını engelleyen kendi ihracat kontrollerini devreye sokmasına yol açtı.

Lutnick, Londra'da varılan anlaşmanın son dönemdeki bazı ABD ihracat kısıtlamalarını kaldıracağını söyledi ancak görüşmeler Londra saatiyle gece yarısına doğru sona erdiği için detay vermedi. Lutnick, "Cenevre mutabakatını ve iki başkan arasındaki görüşmeyi uygulamak için bir çerçeve üzerinde anlaştık. Amacımız Başkan Trump ile görüşüp onayını almak, karşı taraf da Başkan Xi ile görüşüp onayını alacak. Onay verilirse, çerçeveyi hayata geçireceğiz" dedi.

Lutnick ayrıca, Çin'in ABD'ye yönelik nadir toprak elementleri ve mıknatıs ihracatına getirdiği kısıtlamaların, çerçeve anlaşmanın "temel" bir parçası olarak çözüleceğini söyledi. Lutnick, "O nadir toprak elementleri gelmediğinde Amerika Birleşik Devletleri bazı önlemler almıştı. Bu önlemlerin dengeli bir şekilde kaldırılmasını bekleyebilirsiniz" dedi.

Çin Ticaret Bakan Yardımcısı Li Chenggang da tarafların prensipte bir ticaret çerçevesi üzerinde anlaştığını ve bunun ABD ve Çin liderlerine sunulacağını söyledi.

Batı medyasında yer alan haberlere göre, bu çerçeve, karşılıklı ihracat kontrolleri nedeniyle Cenevre anlaşmasının tamamen bozulmasını engelleyebilir. Ancak Trump'ın tek taraflı tarifeleri ve ABD'nin Çin'in devlet destekli, ihracat odaklı ekonomik modeline yönelik uzun süredir devam eden şikayetlerine ilişkin farklılıkları çözmede pek bir ilerleme sağlamıyor.

Buna göre, tarafların ticaret gerilimlerini hafifletecek daha kapsamlı bir anlaşma müzakere etmek için 10 Ağustos'a kadar süreleri var; aksi takdirde tarifeler yeniden yükselecek ve ABD tarafında yaklaşık yüzde 30'dan yüzde 145'e, Çin tarafında ise yüzde 10'dan yüzde 125'e çıkacak.

Kaynak: ANKA

Diplomasi, Politika, Ekonomi, İhracat, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD ve Çin Ticaret Anlaşmasında Uzlaşma - Son Dakika

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