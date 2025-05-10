ABD ve Çin Ticaret Savaşında Görüşmelere Başladı - Son Dakika
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Dünya

ABD ve Çin Ticaret Savaşında Görüşmelere Başladı

Cenevre'de düzenlenen müzakereler, iki ülke arasındaki ticaret gerginliğini azaltmayı hedefliyor.

10.05.2025 18:46
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(ANKARA) — Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng ve ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'in öncülük ettiği ABD ve Çin heyetleri, Cenevre'de dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki ticaret savaşını yatıştırmaya yönelik müzakereler yürütüyor.

Heyetler, iki ülke arasında karşılıklı olarak gümrük vergilerinin yüzde 100'ü aşacak şekilde artırılmasıyla tırmanan ticari gerginliğin ardından Cenevre'de sabah saatlerinde iki saatlik bir görüşmede bir araya geldi. Batı medyası görüşmelere verilen kısa bir aranın ardından öğleden sonra heyetlerin yeniden bir araya geldiğini duyurdu. Müzakereler ABD Başkanı Trump'ın 2025 yılı başlarında göreve gelmesinin ardında başlayan ticaret savaşının tırmanmasından bu yana iki ülke arasındaki ilk yüz yüze görüşme olarak kayda geçti.

Görüşmelerin yürütüldüğü lokasyon kamuoyuna açıklanmadı. Ancak Batı medyasına konuşan görgü tanıkları her iki heyetin de BM İsviçre Büyükelçisi'nin Cologny'deki rezidansına geldiğini bildirdi.

Washington, Pekin ile olan ticaret açığını azaltmak ve Çin'i ABD'nin "merkantilist" olarak tanımladığı ekonomik modelden vazgeçmeye ikna etmeyi hedefliyor. Bu geçiş, Çin açısından hassas iç reformlar gerektirirken küresel tüketimi artırma çağrısı içeriyor.

Pekin, bu talepleri dış müdahale olarak değerlendirirken; Washington'ın tarifeleri düşürmesini, neyin daha fazla satın alınmasını istediğini netleştirmesini ve küresel ticarette kendisine eşit bir muamele gösterilmesini talep ediyor.

Batı medyasına konuşan ekonomi uzmanları, büyük bir atılım beklemediklerini dile getirdi. Dünya Ticaret Örgütü Genel Direktörü Ngozi Okonjo-Iweala, daha önce yaptığı bir açıklamada, görüşmeleri "gerilimi azaltmaya yönelik olumlu ve yapıcı bir adım" olarak nitelendirmiş ve iki büyük ekonomi arasında sürekli diyalog çağrısında bulunmuştu.

ABD Başkanı Trump, cuma günü yaptığı açıklamada, Çin ürünlerine uygulanan yüzde 145'lik gümrük tarifeleri yerine yüzde 80 oranında bir verginin "uygun göründüğünü" söyledi. Trump, görüşmelerin Çin'in talebiyle başladığını öne sürdü. Pekin ise görüşme talebinin ABD'den geldiğini savundu ve ABD tarifelerine karşı tutumlarında bir değişiklik olmadığını belirtti.

Çin, Trump'ın Çin'den ithalata uyguladığı yüzde 145'lik gümrük vergilerine, yüzde 125 oranında misilleme tarifeleri uygulayarak karşılık vermiş ve "emperyalistlere ve zorbalara boyun eğmeyeceklerini" ifade etmişti.

Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, Dış Politika, Politika, Cenevre, Ekonomi, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD ve Çin Ticaret Savaşında Görüşmelere Başladı - Son Dakika

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